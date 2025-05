Skvěle! Bouzková smetla Britku, na French Open je ve 3. kole

FRENCH OPEN - Výborně. Marie Bouzková (26) si ve druhém kole French Open poradila s britskou soupeřkou Sonay Kartalovou po setech 6:1, 6:4. Ve třetím kole se česká tenistka může utkat s krajankou Terezou Valentovou, ta by však musela překvapit a porazit obrovskou favoritku, světovou dvojku Coco Gauffovou.

Bouzková - Kartalová 6:1, 6:4

Cenným skalpem se už v úvodním kole mohla pochlubit Marie Bouzková, když porazila na své poměry netradičně už ve dvou setech nasazenou Rusku Annu Kalinskou. Pro rodačku z Prahy šlo o o to cennější výsledek, že si po letošním Australian Open musela kvůli zdravotním problémům dopřát dvouměsíční pauzu.

Její soupeřka Sonay Kartalová si při svém debutu v hlavní fázi French Open překvapivě hladce poradila se starší sestrou slavné Mirry – Erikou Andrejevovou – po setech 6:0, 6:2. Letos se Britka blýskla například postupem do osmifinále turnaje v Indian Wells.

Bouzková však vstoupila do zápasu výborně. Soupeřce dokázala prolomit obě úvodní podání, sama byla na servisu jistá a rychle šla do vedení 4:0. Britka už proti bezchybně hrající soupeřce nenašla do konce úvodní sady protizbraň a česká reprezentantka si tak za 39 minut zajistila vedení 1:0 na sety.

Ve druhé sadě si od stavu 1:1 nedokázala ani jedna z hráček v následujících šesti hrách udržet vlastní servis. To se povedlo až Bouzkové za stavu 4:4, což se ukázalo jako klíčový moment. Kartalová totiž v následujícím gamu počtvrté v řadě neudržela podání, Bouzková využila pátý mečbol a mohla slavit postup do třetího kola.

Statistika vítězných míčů byla prakticky vyrovnaná – Bouzková jich zaznamenala 21, její soupeřka o jednu méně. Česká tenistka však byla jednoznačně jistější hráčkou na kurtu, když udělala jen 23 nevynucených chyb, zatímco Kartalová 34.

Po svém podání získala Bouzková 53 % výměn, Britka na tom byla ještě výrazně hůře – vyhrála jen 26 z 66 možných bodů, což znamená úspěšnost pouhých 29 %.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.