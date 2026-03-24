Skvělé gesto Sinnera. V Miami ukázal fair play a daroval sporný bod Moutetovi
Sinner během zápasu třetího kola v Miami předvedl skvělé gesto fair play. Došlo k němu ve čtvrtém gamu druhého dějství při podání Itala. Moutet zahrál return přesně pod nohy soupeře a druhý hráč světa nestačil včas uhnout. Míčku se nepatrně dotkl raketou dříve, než dopadl za základní čáru.
Francouz si situace všiml a ukázal směrem k Sinnerovi. Druhý hráč světa ani chvíli neváhal a dotek přiznal, přestože prohrával 1:2. "Myslím, že jsem se dotkl," řekl rozhodčímu Fergusu Murphymu. Do konverzace se na chvíli zapojili všichni tři a schylovalo se k tomu, že se situace bude kontrolovat přes video.
Na to však ani nedošlo. Ital se chtěl vyhnout zbytečným dohadům a rozhodl se nezdržovat. "Dávám ti bod," prohlásil směrem k Moutetovi. Game přesto zvládl vyhrát, srovnal a nakonec dokráčel k pohodové výhře 6:1, 6:4. Postoupil tak do osmifinále, ve kterém bude čelit domácímu Alexi Michelsenovi.
Sinner smetl Mouteta. V Miami protáhl neskutečnou sérii
