Skvělé gesto Sinnera. V Miami ukázal fair play a daroval sporný bod Moutetovi

DNES, 16:00
Jannik Sinner ukázal během zápasu třetího kola na tisícovce v Miami, jak by se měl zachovat pravý šampion. Proti Corentinu Moutetovi se za stavu 1:2 ve druhém dějství nepatrně dotkl raketou míčku dříve, než dopadl za základní čáru. Ani chvíli ale neváhal a ukázal skvělé gesto fair play. Situaci ihned vyřešil tím, že sporný bod daroval soupeři a nedošlo ani na kontrolu videem.
Jannik Sinner v zápase s Corentinem Moutetem ukázal fair play (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Sinner během zápasu třetího kola v Miami předvedl skvělé gesto fair play. Došlo k němu ve čtvrtém gamu druhého dějství při podání Itala. Moutet zahrál return přesně pod nohy soupeře a druhý hráč světa nestačil včas uhnout. Míčku se nepatrně dotkl raketou dříve, než dopadl za základní čáru.

Francouz si situace všiml a ukázal směrem k Sinnerovi. Druhý hráč světa ani chvíli neváhal a dotek přiznal, přestože prohrával 1:2. "Myslím, že jsem se dotkl," řekl rozhodčímu Fergusu Murphymu. Do konverzace se na chvíli zapojili všichni tři a schylovalo se k tomu, že se situace bude kontrolovat přes video.

Na to však ani nedošlo. Ital se chtěl vyhnout zbytečným dohadům a rozhodl se nezdržovat. "Dávám ti bod," prohlásil směrem k Moutetovi. Game přesto zvládl vyhrát, srovnal a nakonec dokráčel k pohodové výhře 6:1, 6:4. Postoupil tak do osmifinále, ve kterém bude čelit domácímu Alexi Michelsenovi.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Mantra
24.03.2026 16:25
dá se to číst také úplně jinak
PTP
24.03.2026 16:41
Dávám ti rok, dva.
Krisboy
24.03.2026 17:03
Kolik chceš náskok?
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

