Skvělý debut v roli nasazené jedničky! Lehečka přehrál Thiema a ukončil jeho neporazitelnost v Umagu

Jiří Lehečka prožívá navzdory zdravotním potížím a výpadkům formy svou zatím jasně nejlepší sezonu v kariéře. Na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, v Dauhá byl pětkrát jediný míček od postupu do svého premiérového finále na hlavním okruhu a v Monte Carlu si zahrál své první osmifinále na podnicích série Masters.

V posledních týdnech sbíral své první výhry na travnatých dvorcích a svůj potenciál na nejrychlejším povrchu ukázal postupem do osmifinále slavného Wimbledonu. Už v předchozím utkání se ale zranil a Daniilovi Medveděvovi musel za stavu 0:2 na sety vzdát. První zápas po skreči v All England Clubu absolvoval teď v Umagu, kde by měl odehrát svůj poslední letošní turnaj na antuce.

Statistiky zápasu Lehečka - Thiem

Lehečka se momentálně nachází na svém žebříčkovém maximu, 33. místě, a teprve počtvrté figuruje mezi nasazenými na hlavní scéně. V chorvatském městě si dokonce ve čtvrtek poprvé vyzkoušel roli nasazené jedničky na okruhu ATP a premiéra to byla vítězná.

Nejlepší Čech v pořadí ATP přehrál bývalou světovou trojku Dominica Thiema. Dvojnásobný finalista French Open vyhrál v tomto dějišti všech pět předchozích utkání a v roce 2015 tu zvedl nad hlavu svůj druhý titul.

V úvodních gamech čelili oba aktéři jednomu brejkbolu. Zatímco Lehečka si s hrozbou poradil, Rakušan vyrobil dvojchybu. Český favorit si poté náskok bez problémů udržel až do konce setu. Do brejku mohl znovu jít hned na začátku druhé sady, ale nevyužil dva brejkboly a v šesté hře sám servis ztratil. Thiem se nicméně svými chybami o vedení připravil, Lehečka za stavu 5:5 udeřil na returnu znovu a duel vzápětí dopodával.

V pátek zaútočí na své třetí semifinále na nejvyšší úrovni. Loni prorazil na hlavní okruh postupem mezi nejlepší kvarteto v rotterdamské hale a letos bojoval o finále na venkovních betonech v katarském Dauhá. Jeho soupeřem ve čtvrtfinále bude Matteo Arnaldi, který je na nejvyšší tour takto daleko poprvé. S o rok starším Italem se zatím utkal jen v závěru předchozí sezony na Turnaji mistrů do 21 let a zvítězil ve třech setech.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.