Skvělý Kyrgios dorazil Rubljova kanárem, Zverev zdolal Čoriče

Nick Kyrgios s turnajovými starty šetří, ale když už se někde objeví, dává o sobě vědět. Na Australian Open vyhrál čtyřhru s krajanem Thanasim Kokkinakisem, minulý týden v Indian Wells prohrál čtvrtfinálovou bitvu s Rafaelem Nadalem a nyní se mu daří i v Miami.



Dvojnásobný semifinalista Kyrgios, který na Floridě každý ze čtyř startů proměnil minimálně v osmifinále, porazil Francouze Adriana Mannarina a dnes v utkání druhého kola smetl 6-3 6-0 světovou sedmičku Andreje Rubljova.



"Odehrál jsem dobrý zápas, míčky jsem trefoval čistě a hrál jsem sebevědomě. Mám ze své hry dobrý pocit," komentoval Kyrgios, který nastřílel 20 winnerů a udělal jen 8 nevynucených chyb.



Hráče Top 10 Kyrgios porazil teprve podruhé od ledna 2020, poprvé se mu to povedlo před deseti dny v Indian Wells. O postup do osmifinále si zahraje stejně jako před čtyřmi lety s Italem Fabiem Fogninim (h2h 1-0).







Alexander Zverev vstoupil do soutěže výhrou 6-4 3-6 6-3 nad Chorvatem Bornou Čoričem, se kterým vyrovnal vzájemnou bilanci na 3-3. Ve třetím kole se německý finalista z roku 2018 utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem, nebo domácím Mackenziem McDonaldem.







Světová jedenáctka Jannik Sinner, který minulý týden kvůli nemoci odstoupil z Indian Wells, měl na úvod dalšího turnaje Masters 1000 v Miami namále. Italský finalista loňského ročníku zdolal Emila Ruusuvuoriho 4-6 6-3 7-6, přestože finský sok ve třetím setu vedl 5-3 a v tie-breaku měl tři mečboly. Ve třetím kole na něj čeká Španěl Pablo Carreño(h2h 0-1).



20letý Juan Manuel Cerúndolo v Miami pokračuje v nečekaném tažení. Argentinský antukář, který na tvrdém povrchu včetně turnajů ITF odehrál jen 14 zápasů s bilancí 3-11, dnes zdolal 7-6 3-6 6-3 Jihoafričana Kevina Andersona, navázal na svou první výhru na akcích Masters 1000 a postoupil do 3. kola. V něm se utká s Tiafoem, nebo Nakashimou.

• ATP MASTERS 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 9.554.920 dolarů

páteční výsledky (25. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • A. Zverev (2-Něm.) - Čorič (Chorv.) 6-4 3-6 6-3 Kyrgios (Austr.) - Rubljov (5-Rus.) 6-3 6-0 Sinner (9-It.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-4 3-6 7-6(8) Norrie (10-Brit.) - Draper (Brit.) 7-6(5) 6-4 Carreňo (17-Šp.) - Goffin (Belg.) 6-3 6-2 Gaston (Fr.) - Isner (20-USA) 7-6(5) 6-4 Fognini (31-It.) - Daniel (Jap.) 6-7(1) 6-2 7-6(5) J.M. Cerúndolo (Arg.) - Anderson (JAR) 7-6(7) 3-6 6-3