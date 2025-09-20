Skvělý Menšík na Laver Cupu září. S Alcarazem ovládli debla
Evropa – Svět 3:1
Do osmého ročníku týmové soutěže Laver Cupu vstoupil lépe evropský tým, který poslal do jednobodového vedení Ruud. 12. hráč světa na úvod zvládl roli favorita, když si ve dvou setech poradil se servismanem Opelkou.
V první sadě stačil Norovi jediný brejk, který získal už v páté hře, ve které využil druhý brejkbol. Dařilo se mu především při druhém podání Američana, kde uhrál pět ze šesti bodů. Oba hráči dominovali především při prvním servisu. Ruud si pomohl také 14 vítěznými údery a spáchal pouze 4 nevynucené chyby.
Ve druhém setu nebyl k vidění žádný ztracený servis ani brejkbol a rozhodnout musel až tiebreak. V něm si Ruud pohlídal všechny své servisy a na podání Opelky mu stačilo získat jediný bod, aby následně ovládl zkrácenou hru poměrem 7:4 a po hodině a půl zajistil týmu Evropy vedení.
Ruud tak vylepšil svou bilanci ve dvouhrách této týmové soutěže na 4:1. Posbíral výhry jen nad Američany, podruhé přehrál Opelku a jednou porazil Tommyho Paula a Jacka Socka. Nestačil pouze loni na Argentince Francisca Cerúndola.
Menšík - Michelsen 6:1, 6:7, 10:8
Jakub Menšík vstupoval do zápasu s Alexem Michelsenem v roli žebříčkového favorita, a to také v úvodu zápasu do puntíku plnil. Američanovi sebral oba jeho úvodní servisy a dostal se do velmi nadějného vedení 4:0.
Až potom se zástupce týmu světa zapsal na výsledkovou tabuli, když poprvé a v úvodním setu také naposledy vyhrál svůj servis. Zbývající dvě hry totiž šly opět na stranu českého tenisty, který tak získal sadu až nečekaně hladce za pouhých 26 minut hry 6:1.
I ve druhém setu to vypadalo, že Menšík přinese Evropě druhý bod velmi rychle. Za stavu 4:3 totiž prostějovský rodák uspěl na returnu a šel podávat na ukončení zápasu. V nejméně vhodný moment však i on poprvé na servisu zaváhal a o osudu setu tak musel rozhodnout tie-break. V něm měl navrch Michelsen, vyhrál ho 7:3 a srovnal na 1:1 na sety.
O vítězi zápasu tak musel rozhodnout závěrečný super-tiebreak. Do něho vstoupil mnohem lépe svěřenec Tomáše Josefuse, když se ujal vedení 4:0. Michelsen ještě zabojoval, snížil na rozdíl jediného míče a dostal zápas až do stavu 9:8.
Menšík si ale vítězství ujít nenechal. Proměnil svůj třetí mečbol a zajistil týmu Evropy druhý bod.
"Byl to pěkný zápas. S Alexem se známe od juniorských let, takže jsme o sobě dost věděli. V tomto zápasovém formátu je to hodně o nervech. Jsem ale rád, že jsem se soustředil až do konce a vybojoval pro svůj tým bod," řekl v rozhovoru na kurtu Menšík.
První bod zajistil týmu světa až v další dvouhře Brazilec Joao Fonseca, který si poradil s Italem Flaviem Cobollim 6:4, 6:3 a snížil na 1:2.
Menšík se na Laver Cupu představí i dnes, kdy bude hrát po boku Carlose Alcaraze čtyřhru. Soupeřem jim bude americká dvojice Taylor Fritz a Alex Michelsen.
Menšík se stal ve 20 letech a 18 dnech na chvíli nejmladším vítězem dvouhry na Laver Cupu, kdy překonal Němce Alexandera Zvereva (20 let a 155 dní). O pár hodin později mu však rekord vzal devatenáctiletý Fonseca.
Alcaraz, Menšík – Fritz, Michelsen 7:6, 6:4
Pár hodin po svém singlovém triumfu nastoupil Menšík do duelu ve čtyřhře, kde mu byl parťákem hvězdný Alcaraz. V prvním setu duelu proti domácímu páru Fritz – Michelsen se na kurtu odehrával parádní souboj, ve kterém vládly páry na servisu.
Brejkovou možnost měli hned v úvodním gamu Menšík s Alcarazem, šanci ale nevyužili. Další příležitost dostal česko-španělský pár za stavu 5:5, i tentokrát Američané hrozbu zažehnali a o osudu úvodní sady tak musel rozhodnout tie-break.
I v něm se na kurtu rozpoutala velká bitva. První setbol si za stavu 6:5 vypracovali Fritz s Michelsenem, ovšem neuspěli. To se povedlo až Evropanům. Za stavu 8:7 využili druhou setbolovou možnost a za hodinu a čtyři minuty hry šli do vedení 1:0 na sety.
Ve druhé sadě si oba páry držely svá podání až do stavu 5:4 pro česko-španělskou dvojici, kdy poprvé na servisu zaváhal americký debl a bylo rozhodnuto.
Menšík s Alcarazem zvítězili po setech 7:6, 6:4 a zajistili týmu Evropy po prvním dni vedení 3:1.
"Je to pro mě obrovská zkušenost a zážitek. Nejsme deblisté, ale dnes jsme zahráli spoustu atraktivních a netradičních úderů. Dobře jsme se s Carlosem doplňovali a fungovalo nám to. Odehráli jsme dobrý zápas," řekl Menšík.
V úvodním zápase Laver Cupu si Casper Ruud poradil s Reillym Opelkou 6:4, 7:6, jediný bod týmu světa v první hrací den zajistil Joao Fonseca, který porazil Itala Flavia Cobolliho 6:4, 6:3.
