Skvělý skalp Vondroušové, obrat Valentové i jízda Siniakové. Češky jsou v Adelaide stoprocentní

DNES, 06:50
Aktuality 11
WTA ADELAIDE - Markéta Vondroušová (26) začala na podniku WTA 500 v Adelaide velmi cennou výhrou. Česká hráčka si v prvním kole poradila s 18. hráčkou světa Ljudmilou Samsonovovou (27), kterou porazila 6:1, 4:6, 6:2. O čtvrtfinále si zahraje s domácí Kimberly Birrellovou. Tereza Valentová (18) úspěšně navázala na kvalifikaci, když předvedla neskutečný obrat z 0:5 proti Jeleně Ostapenkové (28). Lotyška následně za stavu 5:7 a 2:3 skrečovala. Českou teenagerku nyní čeká Madison Keysová. Postoupila i Kateřina Siniaková (29), která využila druhou šanci jako lucky loser. V prvním kole proti Ukrajince Dajaně Jastermské (25) předvedla skvělou jízdu a vyhrála 6:0, 6:1
Profily hráčů
Samsonova Liudmila
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová v Adelaide vyřadila 18. hráčku světa (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Vondroušová – Samsonovová 6:1, 4:6, 6:2

Vondroušová na předchozí pětistovce v Brisbane prohrála hned na úvod tříhodinovou bitvu proti Magdaleně Frechové, proti které nevyužila mečboly. Své zaváhání odčinila hned na dalším turnaji, když v Adelaide uspěla proti hráčce TOP 20 Samsonovové.

Česká hráčka do utkání vlétla skvěle a hned si vypracovala několik brejkbolů. Podání Rusku v úvodu prolomila dvakrát v řadě a rychle vedla 4:0. V první sadě byla na podání naprosto suverénní a ztratila po něm jen dva body ve druhém gamu. Na závěr ještě potřetí soupeřku brejkla a po 33 minutách vedla 1:0.

Ve druhém dějství to byla ale naopak Vondroušová, která se začala trápit na podání. Ztratila ho třikrát v řadě, a přestože si dva prohrané servisy dokázala vzít zpět, na obrat to nestačilo. Rozhodnout tak musela třetí sada.

V ní wimbledonská vítězka naskočila zpátky na vlnu z úvodního dějství a znovu skvěle servírovala. Ve čtvrté hře využila třetí brejkbol a znovu prolomila podání Samsonovové v samotném závěru. Vzájemnou bilanci upravila na 3:1, připsala si první výhru od jízdy do čtvrtfinále US Open a v Adelaide postoupila do osmifinále.

Česká hráčka, která zde loni musela skrečovat kvůli bolestem ramene, si o čtvrtfinále zahraje s domácí divokou kartou Kimberly Birrellovou. V případném čtvrtfinále se také vyhne nasazené soupeřce a čelila by vítězce duelu mezi kvalifikantkou Jaqueline Cristianovou a Darjou Kasatkinovou. Má v Adelaide tak jedinečnou šanci poprvé projít mezi čtyřku nejlepších.

Valentová – Ostapenková 7:5, 3:2 skreč

Do osmifinále postoupila také teenagerka Valentová. Poté, co v Brisbane padla hned na úvod s Annou Kalinskou se v Adelaide rozehrála v kvalifikaci a v prvním kole hlavní soutěže se postarala o nevídaný obrat proti grandslamové šampionce a bývalé světové pětce Ostapenkové.

Česká hráčka dvakrát v řadě ztratila servis a prohrávala už 0:5 a 15:30. V tu chvíli se zdála úvodní sada naprosto ztracená. 60, hráčka světa však ještě zabojovala a i díky obrovskému výpadku Lotyšky se jí povedlo sadu otočit. Za stavu 2:5 odvrátila dva setboly a po hodině a třech minutách dokonala zázračný obrat sedmi vyhranými gamy v řadě.

Ostapenková si ještě před koncem setu vyžádala medical timeout a bylo jasné, že ji dochází síly. Ve druhém dějství odehrála ještě pět her, ale po dalším ztraceném servisu už se rozhodla v utkání nepokračovat a skrečovala. Valentová v boji o čtvrtfinále vyzve loňskou vítězku Australian Open a aktuální světovou devítku Madison Keysovou.

Siniaková – Jastremská 6:0, 6:1

Siniaková sice na podniku WTA 500 v Adelaide prohrála ve finále kvalifikace s Elenou-Gabrielou Ruseovou, do hlavní soutěže se ale dostal po odstoupení naopak úspěšné kvalifikantky Sorany Cirsteaové. Druhou šanci jako lucky loser využila jak jen nejlépe mohla.

V prvním kole proti Jastremské začala výborně, když v prvních třech hrách prohrála jen tři body a následně po odvrácení brejkbolů zvýšila na 4:0. Češka skvěle returnovala i v další hře, a i díky chybám soupeřky prodloužila vítěznou šnůru gamů. Následně sadu čistou hrou ukončila a odevzdané soupeřce nadělila kanára za 24 minut.

Siniaková v tempu nezastavovala ani v druhé sadě. Po brejku sice musela odvracet tři šance soupeřky, kvalitním podání a bezchybnou hrou od základní čáry však získala i osmý game zápasu. Světová jednička v deblu soupeřku trápila také svou variabilitou. Ukrajinka uhrála první game až za stavu 06: a 0:2, výrazněji však vzdorovat nedokázala.

Češka si ve čtvrté hře poradila a dalšími dvěma brejkboly v řadě. Tím už Jastremskou nadobro složila, následně ji sebrala servis a zápas už bez problémů dohrála a druhou sadu ovládla taktéž jasně podobně jako tu úvodní 6:1. O čtvrtfinále si zahraje proti Rusce Dianě Šnajderové.

Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
zfloyd
13.01.2026 10:32
Kačenka seč tedy zase jednou vytáhla , koukal jsem , hrála výborně a to soupeřka nebyla nijak slabá , jak by řekli Poláci byla to Jazda
Reagovat
Serpens
13.01.2026 10:16
Sledoval někdo Terku? Vyhrála jen proto, že se Ostapka zranila a do té chvíle dostávala Terka výprask, nebo se jí dokázala vyrovnat?
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
13.01.2026 11:17
Do stavu 0:5 byla naprosto tragická. Úplně ve všem. Např.Ostapenko dala druhé podání, velmi pomalý šourák přímo k Terce, a ona to odpálila 3 metry vedle kurtu. No a od 0:5 se to naprosto otočilo. Tragická byla naopak soupeřka. Za stavu 5:6 se nechala ošetřovat, ale vůbec nebylo vidět, že by byla nějak zraněná. Měřila jí teplotu a kontrolovala krční páteř. Dost zvláštní druh zranění. No a pak to vzdala za stavu 2:3.
Reagovat
baba
13.01.2026 10:03
Teda čumím na Kateřinu a žasnu?Hraje tak výborně a nebo je Jestremska tak marná
Reagovat
baba
13.01.2026 10:04
Gratulace,to byla show
Reagovat
Random33
13.01.2026 10:06
Bylo tam oboji
Reagovat
chlebavevaju
13.01.2026 07:33
5:0 - 5:7, ženský tenis v celé své kráse.
Reagovat
Sinuhet1
13.01.2026 07:38
Reagovat
zfloyd
13.01.2026 08:22
a tím je to právě zajímavý , konec je prostě až po posledním míčku
Reagovat
Ela-fon-isi
13.01.2026 07:05
Byl to divnej zápas. První set nuda, kdy Samsoně nešlo nic, druhý ve kterém se rozjela a chybovala Markéta, třetí s normálními výkony.
Ještě divnější byl následující. Terka proti Ostapenko prohrávala 1 : 5, pak se Penko složila a mělo to rychlý průběh.
Dobro noc všem, kdo viděli!
Reagovat
Martinice
13.01.2026 09:06
překrásná pláž.....šli jsme na ní od vedlejších lagun nee hlavním vstupem ...skákali jsme společně s kozama přes skály....super zážitek
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist