Skvělý Svrčina smetl Peruánce a je ve finále. Elitní stovka na dohled!
Buse – Svrčina 1:6, 1:6
Už nyní má Svrčina jednu jistotu. Po postupu do finálového boje si vylepší své kariérní maximum, kterým byla 113. příčka. V live žebříčku patří českému tenistovi v současné době 106. pozice. A tím to zdaleka končit nemusí…
V prvním setu zápasu s Busem se na kurtu navzdory výsledku odehrával vyrovnaný souboj. Ze sedmi her se hrály hned čtyři gamy přes shody, ve všech byl úspěšnější český tenista. Svrčina dvakrát prolomil soupeřův servis, na svém podání nezaváhal ani jednou a po 48 minutách šel do vedení 1:0.
Ve druhém setu se na kurtu odehrával dost podobný příběh. Ve vyrovnaných koncovkách gamů měl opět pevnější nervy a jistější ruku ostravský rodák. Na returnu byl úspěšný hned třikrát a po hodině a půl mohl slavit postup do finále.
Svrčina byl lepší ve statistice vítězných míčů v poměru 18:14, Buse doplatil především na velké množství nevynucených chyb, kterých si připsal 37, vítěz pak jen 18. Český tenista proměnil z osmi brejkbolů pět, sám naopak odvrátil všech sedm hrozeb ztráty podání.
Svrčina se tak dostal na dohled elitní stovky žebříčku. K jistotě mu "stačí", když si ve finále poradí s Argentincem Tirantem. A bez šance rozhodně nebude. S Tirantem se potkal dosud třikrát, dvakrát se radoval Svrčina. Naposledy se střetli před pár týdny na turnaji v Poznani, kde zvítězil ostravský rodák s přehledem 6:3, 6:4.
Svrčina si zatím na turnaji počíná naprosto suverénně. V prvním kole smetl domácího Alexe Hernandeze 6:1, 6:3, ve druhém měl minimum práce s Kanaďanem Alexisem Galarneauem (6:1, 6:1), ve čtvrtfinále si pak připsal velmi cenný skalp 79. hráče planety Nizozemce Jespera De Jonga, kterého přehrál také ve dvou setech 7:5, 6:2.
Pokud uspěje i ve finále, měl by český mladík poprvé své jméno najít v elitní stovce světového žebříčku. Stal by se tak spolu s Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem, Tomášem Macháčem a Vítem Kopřivou pátým Čechem v TOP 100.
