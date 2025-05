Skvělý vstup Bouzkové. V Římě si poradila s egyptskou soupeřkou

WTA ŘÍM - Marie Bouzková (26) zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Římě výborně, když si poradila s Majar Šarífovou (29) ve dvou setech 6:2, 7:5. Ve druhém kole se utká s favorizovanou Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiovou.

Bouzková – Šarífová 6:2, 7:5

Marie Bouzková vstoupila do zápasu s Majar Šarífovou velmi dobře, když jí hned v úvodu sebrala servis. Sama si, i přes drobné potíže, všechna svá podání udržela, a když za stavu 5:2 brejkla soupeřku podruhé, bylo o výsledku úvodní sady rozhodnuto. Následující game Bouzková ukončila čistou hrou a za 44 minut se ujala vedení 1:0 na sety.



Ve druhé sadě se na kurtu rozhořela vyrovnaná bitva. Do prvních problémů se dostala Šarífová ve třetím gamu, kdy Bouzková měla dvě šance vzít jí servis, ani jednu však neproměnila. V osmé hře se role obrátily — tentokrát to byla Egypťanka, která nevyužila dvě brejkové příležitosti.



O výsledku setu i celého zápasu se rozhodovalo až v samotném závěru. Za stavu 5:5 rodačka z Prahy poprvé ve druhé sadě uspěla na returnu, v následujícím gamu při svém podání nezaváhala a po rovných dvou hodinách mohla slavit cennou výhru 6:2, 7:5.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Bouzková si v zápase ani jednou neprohrála servis. Po svém podání získala 69 % výměn, na příjmu byla úspěšná ve 42 % případů. Obě brejkové šance soupeřky dokázala odvrátit, zatímco Šarífová uspěla pouze ve dvou z pěti případů.



Bouzková, která hraje v Římě teprve potřetí a nejdále zde došla před dvěma lety do třetího kola, se v další fázi turnaje utká s Beatriz Haddadovou Maiovou, která měla v prvním kole volný los. S Brazilkou se česká tenistka střetla zatím čtyřikrát — všechny zápasy prohrála, ovšem pokaždé rozhodoval až třetí set.

Naposledy se obě tenistky potkaly před rokem ve druhém kole turnaje v Torontu, kde vyhrála po dramatickém průběhu Brazilka po setech 5:7, 6:2 a 7:6.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě