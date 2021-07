Slovenka Kučová a Belgičanka Zanevská ve Gdyni postoupily poprvé do finále turnaje WTA

WTA GDYNĚ - 31letá Kristína Kučová a 27letá Maryna Zanevská na antuce v polské Gdyni využily slabšího obsazení a poprvé postoupily do finále turnaje WTA. Slovenka v dnešním semifinále smetla Němku Korpatschovou, Belgičanka si poradila ve třech setech s Ukrajinkou Kozlovovou.

Dosavadním maximem Kristíny Kučové je triumf na 'menším' turnaji WTA 125k v Praze, kde se loni v září po koronavirové pauze konala za účasti 128 hráček náhrada za kvalifikaci US Open a hrálo se o prémie z výjimečné dotace přes 3 miliony dolarů.



Tento týden 31letá Slovenka poprvé od října 2018 vyhrála na turnaji WTA alespoň dva zápasy po sobě a zároveň ukončila stejně dlouhé čekání na čtvrtfinále.



Včera v něm v nejdelším zápase sezony udolala Gruzínku Gorgodzeovou a potřetí v kariéře postoupila do semifinále. V něm dnes naopak udělala 'krátky proces' s Němkou Tamarou Korpatschovou, kterou smetla 6-3 6-0, a poprvé v kariéře postoupila do finále.



Také její nedělní soupeřku Marynu Zanevskou (h2h 1-4) čeká premiérové vystoupení ve finále turnaje WTA. 27letá Belgičanka, která se teprve minulý týden v Lausanne dostala poprvé do čtvrtfinále a posléze i semifinále, dnes zdolala 6-2 4-6 6-3 Ukrajinku Katerynu Kozlovovou.