Slovenky v Poháru BJK pohořely. Loňským finalistkám hrozí sestup do regionální skupiny
Slovensko – Argentina 0:2
Loni slovenské tenistky zapsaly jeden ze svých největších úspěchů v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup), když padly až ve finále s Itálií. Teď ovšem šampionkám z roku 2002 hrozí sestup až do Regionální skupiny I.
Na antuce v Córdobě totiž velmi špatně rozehrály baráž, z níž se mezi elitu vrátí pouze vítěz skupiny. Hrunčáková za hodinu a čtvrt schytala výprask 2:6, 1:6 od Julie Rieraové. Domácí Argentince nedokázala ani jednou sebrat servis a sama o ten svůj přišla čtyřikrát.
Bývalá 43. hráčka světa tak znovu ukázala, že už roky není v nejlepší formě. V posledních letech se potácí v nižších patrech žebříčku a momentálně jí patří až 226. pozice.
Nepomohla ani Šramková v souboji týmových jedniček se Solanou Sierraovou. V duelu členek TOP 100 žebříčku bylo skóre vyrovnanější než v předchozím zápase a Slovenka ve druhé sadě vedla 2:0. Jenže čtyři ztracené gamy v řadě daly Argentince náskok setu a brejku a ta už si ho pohlídala.
Slovensko má tak v sobotu jasný úkol. Musí porazit Švýcarsko, pokud chce ještě pomýšlet na možnost udržet se mezi elitou. Navíc by pak potřebovalo nedělní vítězství Švýcarska nad domácí Argentinou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Boha jeho, ta Julia má pod tričkem pekné čerešně