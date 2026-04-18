Do finále chyběl kousek! Pavlásek s Riklem dohnali šampiony až na hranu
Cash/Glasspool – Pavlásek/Rikl 6:3, 6:7, 12:10
Tahle spolupráce prostě funguje. Pavlásek s Riklem se dali dohromady teprve na začátku dubna a už nyní se mohou pochlubit fantastickou bilancí sedmi výher a jen dvou porážek. A mohlo být ještě lépe. Chyběl opravdu kousek.
Úvodní dějství proti wimbledonským šampionům z minulého roku rozhodla čtvrtá hra, kdy český pár jako první přišel o servis a proti precizně hrajícím Britům už ztrátu nedohnal. Cash s Glasspoolem získali první set, ve kterém čelili dvěma brejkbolovým hrozbám, za 32 minut 6:3.
Ve druhé sadě se na kurtu odehrávala naprosto vyrovnaná bitva. Do prvních problémů se jako první dostali Pavlásek s Riklem, když nejdříve ve třetím a později pátém gamu museli odvracet celkem tři hrozby ztráty podání. Pokaždé si ale dokázali poradit a s čtvrtým a pátým hráčem deblového žebříčku drželi krok.
Naopak to byli oni, kdo při vedení 5:4 měli setbol, úspěšní však nebyli. O osudu druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl od prvních míčů jednoznačně navrch český pár, který si velmi rychle vypracoval vedení 5:1. Britové ale nic nezabalili. Od stavu 2:6 získali tři míče v řadě. Více jim ale Pavlásek s Riklem nedovolili, proměnili pátý setbol a poslali utkání do rozhodujícího super-tiebreaku.
V něm se na kurtu rozpoutala velmi nervózní bitva, ve které měli zpočátku navrch Češi, když se dostali do velmi nadějného vedení 6:3. Zkušení soupeři ale dokázali manko zlikvidovat a za stavu 9:8 si vypracovali první mečbol utkání. Úspěšní nebyli, stejně jako o chvíli později. Už jim to ale vyšlo. Za stavu 11:10 proměnili třetí mečbol a mohli se radovat z vydřeného postupu do finále.
V něm se utkají s vítězi zápasu mezi francouzsko-italským párem Pierre-Hugues Herbert, Andrea Vavassori a monacko-australskou dvojicí Romain Arneodo, Marc Polmans.
Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 500 v Barceloně
