Nový český pár opět září. Pavlásek s Riklem v Barceloně skolili grandslamové šampiony

DNES, 21:40
ATP BARCELONA - Stále ještě poměrně nové spojení Adama Pavláska s Patrikem Riklem funguje skvěle. Nová česká deblová dvojice úspěšně navazuje na finále z Bukureště a září i na pětistovce v Barceloně. V Katalánsku si čeští tenisté v úvodním kole připsali skvělý skalp šampionů letošního Australian Open světové jedničky Neala Skupskiho a 13. hráče světa Christiana Harrisona, které porazili 7:6, 3:6, 10:4.
Skupski Neal
Pavlásek Adam
Harrison Christian
Rikl Patrik
Pavlásek s Riklem v Barceloně postoupili do čtvrtfinále (@ Francisco Guerra / ContactoPhoto / Profimedia)

Pavlásek/Rikl – Skupski/Harrison 7:6, 3:6, 10:4

Nová česká dvojice vznikla teprve nedávno a hned sbírá významné úspěchy. Poprvé spolu Pavlásek s Riklem nastoupili před dvěma týdny na antukové dvěstěpadesátce v Bukurešti a hned při svém debutu postoupili do finále. Že se nejednalo o žádnou náhodu a na kurtu jim to společně sedí, ukázali i v úvodním zápase na pětistovce v Barceloně.

Češi v Katalánsku schytali velmi těžký los a hned v prvním kole čelili turnajovým trojkám a šampionům letošního Australian Open. Světové jedničky Brita Skupskiho a 13. hráče světa Američana Harrisona se však rozhodně nezalekli, pokračovali ve svém skvělém tažení a připsali si další famózní skalp.

V sedmém gamu zápasu Češi nevyužili tři brejkboly v řadě a set bez jediného brejku tak rozhodla zkrácená hra. V té byli od úvodu lepší Pavlásek s Riklem. Vedení 3:0 ještě ztratili a po osmi bodech bylo vyrovnáno, set však ukončili ziskem tří míčků v řadě.

Druhá sada se ale českému páru nepovedla. Oba si prohráli jednou podání a od stavu 3:2 neuhráli už ani game. Vše však napravili v závěrečném super tie-breaku, ve kterém naprosto dominovali a ovládli ho jednoznačně 10:4. Připsali si tak svoji zatím největší výhru a postoupili do čtvrtfinále.

V Barceloně tak včetně dvoukolové kvalifikace, ve které neztratili ani set, zvládli už třetí zápas v řadě. O semifinále si zahrají s argentinským duem Maximo González a Andres Molteni.

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 500 v Barceloně

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
The_Punisher
15.04.2026 22:18
Je fajn, že se klukum dari :) Adamovi snad ten titul nekdy klapne
com
15.04.2026 21:58
to zas bude finále
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
