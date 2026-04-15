Nový český pár opět září. Pavlásek s Riklem v Barceloně skolili grandslamové šampiony
Pavlásek/Rikl – Skupski/Harrison 7:6, 3:6, 10:4
Nová česká dvojice vznikla teprve nedávno a hned sbírá významné úspěchy. Poprvé spolu Pavlásek s Riklem nastoupili před dvěma týdny na antukové dvěstěpadesátce v Bukurešti a hned při svém debutu postoupili do finále. Že se nejednalo o žádnou náhodu a na kurtu jim to společně sedí, ukázali i v úvodním zápase na pětistovce v Barceloně.
Češi v Katalánsku schytali velmi těžký los a hned v prvním kole čelili turnajovým trojkám a šampionům letošního Australian Open. Světové jedničky Brita Skupskiho a 13. hráče světa Američana Harrisona se však rozhodně nezalekli, pokračovali ve svém skvělém tažení a připsali si další famózní skalp.
V sedmém gamu zápasu Češi nevyužili tři brejkboly v řadě a set bez jediného brejku tak rozhodla zkrácená hra. V té byli od úvodu lepší Pavlásek s Riklem. Vedení 3:0 ještě ztratili a po osmi bodech bylo vyrovnáno, set však ukončili ziskem tří míčků v řadě.
Druhá sada se ale českému páru nepovedla. Oba si prohráli jednou podání a od stavu 3:2 neuhráli už ani game. Vše však napravili v závěrečném super tie-breaku, ve kterém naprosto dominovali a ovládli ho jednoznačně 10:4. Připsali si tak svoji zatím největší výhru a postoupili do čtvrtfinále.
V Barceloně tak včetně dvoukolové kvalifikace, ve které neztratili ani set, zvládli už třetí zápas v řadě. O semifinále si zahrají s argentinským duem Maximo González a Andres Molteni.
