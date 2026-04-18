Fantastická Muchová skolila i Svitolinovou, ve Stuttgartu si zahraje o titul!
Svitolinová – Muchová 4:6, 6:2, 4:6
Do čtvrtfinálového duelu s Gauffovou nastoupila Muchová s prudce negativní bilancí 0:6 a ani vzájemné skóre 0:3 proti Svitolinové nestavělo českou tenistku do role favoritky. Podobně jako proti Američance se ale ani jeden z dosavadních vzájemných zápasů neodehrál na antuce.
A olomoucká rodačka vlétla do zápasu v podobném duchu jako proti světové trojce. Hned úvodní servis ukrajinské hvězdy získala na svou stranu a šla do vedení. Svěřenkyně Svena Groenevelda se prezentovala svou klasickou pestrou celodvorcovou hrou. Soupeřku testovala častými přechody na síť i stopbaly a bez problémů brejk potvrdila.
Svitolinová v úvodu utkání působila zakřiknutým dojmem. Byla to její soupeřka, kdo jasně diktoval tempo hry, což vyústilo v další brejk a vedení Muchové už 3:0. Ve čtvrté hře vedla česká tenistka při svém podání 30:0, Ukrajinka však podstatně zvýšila agresivitu své hry, její údery získaly délku i razanci. Poprvé v zápase uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a snížila na rozdíl jediné hry.
Muchová na zvýšenou aktivitu rivalky zareagovala výborně. Přechody na síť i změnou tempa hry získala svůj servis čistou hrou a šla do vedení 4:2. V následující hře se česká jednička blýskla během jedné z výměn fantastickým úderem za zády, což ocenilo nejen publikum, ale i Svitolinová. Ta si i přes tuto parádu Muchové udržela podání a opět snížila na rozdíl jediného gamu.
V příštích dvou hrách si obě tenistky naprosto bez problémů uhlídaly svá podání a za stavu 5:4 šla na zisk prvního setu podávat Muchová. Stejně jako po celý průběh úvodního dějství se mohla spolehnout na vynikající podání, kterým si vytvářela výborné pozice. Set bez problémů dovedla do vítězného konce, získala ho poměrem 6:4 a po 38 minutách šla do vedení 1:0 na sety.
Do velmi složité situace se dostala Muchová hned ve druhé hře druhé sady. Na svém podání odvrátila postupně šest brejkbolů, sedmý už ne a přes deset shod nakonec o servis přišla. Svitolinová následně brejk potvrdila a šla do vedení 3:0. Bývalá světová trojka podstatně zlepšila pohyb po kurtu, minimálně chybovala. Muchové naopak přestal vycházet do té doby excelentní servis, na každý bod se hodně nadřela.
To se potvrdilo i v šesté hře, kdy unaveně působící Češka znovu přišla o podání a na ukazateli skóre svítil jednoznačný stav 5:1 pro její soupeřku. Muchová ještě zabrala, na returnu uspěla čistou hrou a vykřesala naději na případný obrat. Ta však trvala jen krátce. Živěji působící Ukrajinka svou soupeřku dlouhými údery držela pod tlakem a set dovedla k bezproblémové výhře 6:2.
Do rozhodujícího dějství vstoupily obě hráčky naprosto suverénně na svém podání a po čtyřech hrách byl stav utkání nerozhodný 2:2. Velmi důležitý moment přišel za stavu 3:3, kdy si česká tenistka vypracovala díky agresivní hře vedení na příjmu 40:15. Rodačka z Oděsy si ale i díky chybám rivalky poradila a znovu šla do vedení.
Muchová však dala zapomenout ne lehčí fyzickou krizi z druhého setu. Byla to především ona, kdo diktoval tempo výměn, její vyzývatelka se spíše bránila a čekala na případné chyby. Ty ale nepřicházely a stav byl znovu vyrovnaný - 4:4.
Češka si na svou chvíli počkala do deváté hry. Pestrou hrou plnou stopbalů, úderů po čáře i přesných lobů proměnila v první brejk ve třetím setu a šla do vedení 5:4. Velikou šanci si už česká tenistka ujít nenechala, utkání dopodávala čistou hrou a postoupila do finále.
"Byl to velmi těžký zápas. Hodně dlouhých a těžkých výměn. Snažila jsem se hrát agresivně, zkracovat výměny. Myslím, že jsem odehrála výborné utkání. Bylo úžasné hrát před takovými fanoušky a jsem moc ráda, jak jsem se s tím vypořádala. Těším se na finále,“ říkala po zápase vítězka.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
V ofiko žebříčku je už na 11.místě a ztrátu na 10.místo snížila na pouhých 213 bodů ...
V Race je dokonce pátá těsně za její dnešní soupeřkou a výrazně si tam upevnila pozici ...
PS: Stuttgart je kolikátej grand slam ?
Tak ještě najít síly na finále a hlavně se nezranit.
Gratulace a těším se na finále.