Fantastická Muchová skolila i Svitolinovou, ve Stuttgartu si zahraje o titul!

DNES, 13:55
WTA STUTTGART - V parádních výkonech pokračuje na turnaji ve Stuttgartu Karolína Muchová. V semifinálovém duelu si poradila s ukrajinskou tenistkou Elinou Svitolinovou po setech 6:4, 2:6, 6:4 a zahraje si o svůj třetí kariérní titul, druhý v letošní sezoně. Její soupeřkou bude vítězka duelu mezi Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a Ruskou Mirrou Andrejevovou.
Karolína Muchová si zahraje ve Stuttgartu o titul (@ THOMAS KIENZLE / AFP / AFP / Profimedia)

Svitolinová – Muchová 4:6, 6:2, 4:6

Do čtvrtfinálového duelu s Gauffovou nastoupila Muchová s prudce negativní bilancí 0:6 a ani vzájemné skóre 0:3 proti Svitolinové nestavělo českou tenistku do role favoritky. Podobně jako proti Američance se ale ani jeden z dosavadních vzájemných zápasů neodehrál na antuce.

A olomoucká rodačka vlétla do zápasu v podobném duchu jako proti světové trojce. Hned úvodní servis ukrajinské hvězdy získala na svou stranu a šla do vedení. Svěřenkyně Svena Groenevelda se prezentovala svou klasickou pestrou celodvorcovou hrou. Soupeřku testovala častými přechody na síť i stopbaly a bez problémů brejk potvrdila.

Svitolinová v úvodu utkání působila zakřiknutým dojmem. Byla to její soupeřka, kdo jasně diktoval tempo hry, což vyústilo v další brejk a vedení Muchové už 3:0. Ve čtvrté hře vedla česká tenistka při svém podání 30:0, Ukrajinka však podstatně zvýšila agresivitu své hry, její údery získaly délku i razanci. Poprvé v zápase uspěla na returnu, vzápětí brejk potvrdila a snížila na rozdíl jediné hry.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová na zvýšenou aktivitu rivalky zareagovala výborně. Přechody na síť i změnou tempa hry získala svůj servis čistou hrou a šla do vedení 4:2. V následující hře se česká jednička blýskla během jedné z výměn fantastickým úderem za zády, což ocenilo nejen publikum, ale i Svitolinová. Ta si i přes tuto parádu Muchové udržela podání a opět snížila na rozdíl jediného gamu.

V příštích dvou hrách si obě tenistky naprosto bez problémů uhlídaly svá podání a za stavu 5:4 šla na zisk prvního setu podávat Muchová. Stejně jako po celý průběh úvodního dějství se mohla spolehnout na vynikající podání, kterým si vytvářela výborné pozice. Set bez problémů dovedla do vítězného konce, získala ho poměrem 6:4 a po 38 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Do velmi složité situace se dostala Muchová hned ve druhé hře druhé sady. Na svém podání odvrátila postupně šest brejkbolů, sedmý už ne a přes deset shod nakonec o servis přišla. Svitolinová následně brejk potvrdila a šla do vedení 3:0. Bývalá světová trojka podstatně zlepšila pohyb po kurtu, minimálně chybovala. Muchové naopak přestal vycházet do té doby excelentní servis, na každý bod se hodně nadřela.

To se potvrdilo i v šesté hře, kdy unaveně působící Češka znovu přišla o podání a na ukazateli skóre svítil jednoznačný stav 5:1 pro její soupeřku. Muchová ještě zabrala, na returnu uspěla čistou hrou a vykřesala naději na případný obrat. Ta však trvala jen krátce. Živěji působící Ukrajinka svou soupeřku dlouhými údery držela pod tlakem a set dovedla k bezproblémové výhře 6:2.

Do rozhodujícího dějství vstoupily obě hráčky naprosto suverénně na svém podání a po čtyřech hrách byl stav utkání nerozhodný 2:2. Velmi důležitý moment přišel za stavu 3:3, kdy si česká tenistka vypracovala díky agresivní hře vedení na příjmu 40:15. Rodačka z Oděsy si ale i díky chybám rivalky poradila a znovu šla do vedení.

Muchová však dala zapomenout ne lehčí fyzickou krizi z druhého setu. Byla to především ona, kdo diktoval tempo výměn, její vyzývatelka se spíše bránila a čekala na případné chyby. Ty ale nepřicházely a stav byl znovu vyrovnaný - 4:4.

Češka si na svou chvíli počkala do deváté hry. Pestrou hrou plnou stopbalů, úderů po čáře i přesných lobů proměnila v první brejk ve třetím setu a šla do vedení 5:4. Velikou šanci si už česká tenistka ujít nenechala, utkání dopodávala čistou hrou a postoupila do finále.

"Byl to velmi těžký zápas. Hodně dlouhých a těžkých výměn. Snažila jsem se hrát agresivně, zkracovat výměny. Myslím, že jsem odehrála výborné utkání. Bylo úžasné hrát před takovými fanoušky a jsem moc ráda, jak jsem se s tím vypořádala. Těším se na finále,“ říkala po  zápase vítězka.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Petruco
18.04.2026 17:35
Nemám slov,... ale ono vlastně na fantastický výkon Mušky stačí jediné... FENOMENÁLNÍ. Týjo, to byla řezba, jako jízda v "Poršátku".
Liverpool22
18.04.2026 17:32
smile Rybka smile lepší čísla na servisu a 1. set je doma smile
Kuba4Win
18.04.2026 17:36
zfloyd
18.04.2026 17:32
mě dneska u Mušky nejvíce zaujaly její loby i včera s Koko , bylo vidět že je trénovala a měly v sobě takovou jistotu , žádná čára , ale pěkně do hřiště
frenkie57
18.04.2026 17:35
Mě se kromě těch jistých lobů ještě líbila ta zadovka. Pěkný moment. A vůbec tam Karo docela chvílemi zajímavě kouzlila, hlavně na saku. Ne všechno vyšlo, ale pěkně se na to koukalo.
Kuba4Win
18.04.2026 17:24
Otmar
18.04.2026 17:21
V průběhu druhého setu jsem byl nalomený fest. Ve třetím se mi zdálo, že si Muška nejde pro vítězství jako včera proti Coco, že je trochu skleslá a že končí s fyzičkou. Když přišla o brejkboly, byl jsem skeptický. A potom z čistého nebe dva blesky a ruce nad hlavou...krása. Mám takový sen, že Muška odehraje špíl, kdy ji půjde první podání celou dobu a zminimalizuje počet vyhozených míčků za BL.....a to bude kopec nejvyšší. Velké díky a gratulace!
tommr
18.04.2026 17:08
Dobré výsledky Karolíny se samozřejmě promítají i do žebříčku ...
V ofiko žebříčku je už na 11.místě a ztrátu na 10.místo snížila na pouhých 213 bodů ...
V Race je dokonce pátá těsně za její dnešní soupeřkou a výrazně si tam upevnila pozici ...
tommr
18.04.2026 16:47
Dneska mě Karolína opravdu překvapila. Obvykle poznám kdy toho má dost a je na ručník ale dneska jsem jí hrubě podcenil. Závěr zápasu zvládla famozně a to dopodávání čistou hrou byla fantazie ... smile
Liverpool22
18.04.2026 16:53
Kvalitně jsi zasejčkoval a výsledek se dostavil. Takže jen tak dál smile
frenkie57
18.04.2026 17:01
Tomas_Smid_fan
18.04.2026 17:06
snad zatommroval, ne? Kam se hrabe nějaký ten sejček...
frenkie57
18.04.2026 17:00
Zhruba do půlky setu tak působila, potom však odemkla tajné rezervy a vysokej morál a najednou to tam zase začalo lítat a já začal zase věřit, že to dobře dopadne.
pantera1
18.04.2026 16:40
Karol jsi miláček, v tom poršáku prostě odjedeš. Překonalas únavu, jsi prostě úžasná a hlavně jsi porazila Svitku , další parádní skalp .
Kapitan_Teplak
18.04.2026 16:39
Poslední dvě hry odehrála mazácky
PS: Stuttgart je kolikátej grand slam ?
frenkie57
18.04.2026 16:44
To je halový PS - PorscheSlam.
Tomas_Smid_fan
18.04.2026 17:07
tommr
18.04.2026 16:49
GS to sice není ale co se prestiže týče tak to trumfne leckterou tisícovku ...
Liverpool22
smile
frenkie57
18.04.2026 17:02
Je to každý rok jednoznačně vidět na obsazení tohoto turnaje. Je opravdu speciální a to nejenom tím velkorysým bonusem.
Otmar
18.04.2026 17:28
Souhlas, a navíc je prý naprosto skvělé zázemí turnaje, ať už pokud jde o pohodu hráček, organizaci přímo v hale či chování organizátorů. Němci to zřejmě považují za svůj exkluzivní turnaj! Četl jsem a mám tendenci tomu věřit.
frenkie57
18.04.2026 17:32
Germáni mají rádi, když je všechno richtig, všechno musí do detailu sedět. Takže ano, také tomu věřím.
A211
18.04.2026 16:38
Gratulace k vítězství tenisové umělkyni Karolíně M jen tak dál a přidávat ať se daří*2630smile smile
Krisboy
18.04.2026 16:34
com
18.04.2026 16:51
medvi
18.04.2026 16:32
Paráda, ale byly to nervy
bardunek666
18.04.2026 16:29
Jooo. Pojď si pro poršáka!!! Teď by Mirra mohla tři hodiny honit Elinu a prohrát
frenkie57
18.04.2026 16:35
Otmar
18.04.2026 16:59
Elina netrefila dobře výhybku a je na vedlejší koleji.
Kapitan_Teplak
18.04.2026 17:19
Ještě že ne na slepé.
Dobry-den
18.04.2026 16:29
Muška skvělá. smile Gratulka. smile

Tak ještě najít síly na finále a hlavně se nezranit.
frenkie57
18.04.2026 16:36
Bude to chtít dobrou regeneraci, v druhé polovině zápasu nepůsobila Muška úplně čerstvě.
HAJ
18.04.2026 16:27
Neskutečná óda na ženský tenis. Karo se jeví jako ocelová. třetí tříseťák za sebou a ona fyzicky neklekla. To je fantazie. Tak hodně štěstí dál.
aligo
18.04.2026 16:28
HAJ
18.04.2026 16:30
To bych nechtěl.
lvicek
18.04.2026 16:27
Gratulace Karoline! Ten zaver ustala paradne. Do finale nevim, ktera z tech dvou je lepsi souperka, hlavne at se Kaje dari jeji tenis. Btw. v race je tedka pata!
medvi
18.04.2026 16:34
Liverpool22
18.04.2026 16:35
S Rybkou vede 2:1 na zápasy a s Mirrou zatím hrála jen jednou a prohrála. Nicméně všechny zápasy na betonu. Takže na antuce je to nečitelné, ale přeju si finále s Rybkou.
tommr
18.04.2026 16:41
já bych radši Andreevu právě proto že s ní ještě nevyhrála. Takže v případě výhry by to bylo do třetice všeho dobrýho ...
frenkie57
18.04.2026 16:48
Já bych také raději Syslíka ušatého, neboť má sice celkem dobrý servis, ale ne tak dobrý jako Jelena. Kromě toho je náchylná k duševní nestabilitě a ztrátě koncetrace. Rybka je přeci jenom mnohem vyzrálejší a má odehráno více opravdu těžkých utkání(viz. třeba včera).
tommr
18.04.2026 16:55
je to těžká volba. Rybakina je bomberka ale Andreeva je zase komplexnější hráčka. Jedna za osmnáct druhá bez dvou za dvacet ...
frenkie57
18.04.2026 17:13
Těžká volba, která ovšem není na nás. Holky si to rozhodnou sami, která bude mít tu čest nastoupit proti tenisoví umělkyni.
frenkie57
18.04.2026 17:14
...tenisové...
Tomas_Smid_fan
18.04.2026 17:10
servis se na té antuce přeci jen trochu ztrácí, možná i víc než trochu...
frenkie57
18.04.2026 17:22
To jo, více než na razanci záleží na umístění, což nám občas předvedla nejen dneska i Muška.
kupa
18.04.2026 16:56
aligo
18.04.2026 16:27
Takové to, když Muška hraje samé TOP zápasy s TOP hračkami, ale pak si uvědomíte, že je to "jen ušmudlaná" pětistovka
jir6
18.04.2026 16:29
Bodově ano, ale jinak je Stuttgart "něco víc", řekl bych, že i pro hráčky Je krásné vidět Karolínu tak šťastnou, tohle je její rok a doufejme, že i s dalším titulem
frenkie57
18.04.2026 16:56
A také je příjemné vidět, že jí drží tělo a může hrát tyto skvělé zápasy a bojovat o tituly.
Kapitan_Teplak
18.04.2026 17:13
Stuttgart i jiné pětistovky jsou prestižnější než nějaké tisícovky ve velbloudím zadku.
frenkie57
18.04.2026 16:25
Je to tam!!!! Nádhera. V posledním gemu dvě esa, je to velká hráčka. Bylo vidět, jak si dává mimořádně na tom servu záležet. Jinak bylo také vidět, že síly docházejí, Muška se snažila zkracovat výměny, co to šlo a celkem jí to vycházelo.
Gratulace a těším se na finále.
Liverpool22
18.04.2026 16:29
Tommr za stavu 2:3 začal sejčkovat, že Muška dojede na kondici a podobné tomroviny a výsledek se dostavil téměř okamžitě. Muška jak politá živou vodou zápas docvakla. smile
frenkie57
18.04.2026 16:38
Ano, právě od tohoto gemu nastala v herním projevu Mušky změna a Svitka se nestačila divit, co jí to tam od soupeřky lítá za balóny.
Tomas_Smid_fan
18.04.2026 17:13
Elina naštěstí neví, že máme tommra
Liverpool22
18.04.2026 17:15
frenkie57
18.04.2026 17:24
Tommr jako tajná zbraň.
aligo
18.04.2026 16:25
Doufám, že se Rybka s Bobříkem budou rubat aspoň 3 hodiny
zfloyd
18.04.2026 16:25
tak ještě jeden krok a Muška pojede domů Poršákem
The_Punisher
18.04.2026 16:25
Muška je na vlně radost pohledět.
frenkie57
18.04.2026 16:33
Od pátého gemu se zase herně zvedla a začala do toho jít. Tam se zrodil ten konečný úspěch.
chlebavevaju
18.04.2026 16:25
Velmi kvalitní tenis s nejlepším možným koncem koncem pro Karolínu. Teď ještě výhra Rybakiny a bude to hezké a klidné finále.
Liverpool22
18.04.2026 16:26
EdinaElwes
18.04.2026 16:24
hanz
18.04.2026 16:24
Tak, přiznejte se, koho Muchová zklamala, že mu nevydělala many?
frenkie57
18.04.2026 16:29
Tebe
kupa
18.04.2026 16:58
budul
18.04.2026 16:42
Hele tak já jsem vsadil ale symbolicky a strategicky pro Mušku..v 8 gemu v 3 st na Svítilnu a "vyšlo" to a pak po brejku na 5:4 pro Mušku jsem dal na vítězství Svítilny a jupiiii
Liverpool22
18.04.2026 16:24
smile MUŠKA smile super smile Koncovku zvládla na jedničku s hvězdičkou smile
frenkie57
18.04.2026 16:30
Udivilo mně, s jakou jistotu zvládla ten poslední gem. Nedala Svitce ani čuchnout.
The_Punisher
18.04.2026 16:36
Ale myslím, že nám to pak v rozhovoru pěkně vysvětlila. Prostě si po tom brejku řekla, že si věří a že už víc hrát nechce To si prostě musí říct na začátku každého matche a každého setu
kupa
18.04.2026 16:58
Liverpool22
18.04.2026 16:36
jo, jo to byla jízda
Oin
18.04.2026 16:23
Je to doma!
Liverpool22
18.04.2026 16:25
aligo
18.04.2026 16:23
Diabolique
18.04.2026 16:23
Porsche uz skoro doma!!!!
jir6
18.04.2026 16:22
Stejně je neuvěřitelné, jak teď Svitolina hraje a kde se v žebříčku nachází. Když odcházela v roce 2022 na mateřskou, tak herně i výsledkově vypadala na ukončení kariéry (aspoň dle mého pohledu). Klobouk dolů.
aligo
18.04.2026 16:24
Souhlas
frenkie57
18.04.2026 16:32
Elina hraje fakt supr, je to nejlépe hrající mamina. Asi si jí Gael dobře opečovává.
tommr
18.04.2026 16:43
přitom ale vypadá jako kdyby byla těžce nemocná a na tom kurtu umírala. Zdání prostě někdy klame ...
frenkie57
18.04.2026 16:50
Souhlas, ten dojem její poslední hodinky tam je.
Tomas_Smid_fan
18.04.2026 17:16
frenkie57
18.04.2026 16:19
Tak co, dopodává Karo mač? Osobně budu pozitivní, dopodává.
Liverpool22
18.04.2026 16:20
frenkie57
18.04.2026 16:09
Ty nevyužité BB budou Karolínu možná dost mrzet. To byla šance jako hrom. Škoda.
Liverpool22
18.04.2026 16:10
Jo, jo to byla šance a nic
chlebavevaju
18.04.2026 16:04
Tilden game
chlebavevaju
18.04.2026 16:07
Tak krasne ten game vypadal
Liverpool22
18.04.2026 16:19
5:4 smile smile smile Je to blízko smile
frenkie57
18.04.2026 15:52
Zdá se mi, že je Muška na štíru se silami. Působí teď nějak lekle, většinu času se jen brání. Svitka získává svoje gemy na podání celkem lehce, kdežto Muška o ně musí perně bojovat. Mám trochu obavy.
pantera1
18.04.2026 15:58
Musíme ji poslat energii, musí to zvládnout.
frenkie57
18.04.2026 15:41
Druhý set ztratila Karilína zejména proto, že přestala trefovat první servis. Tohle bude třeba zlepšit, jinak nevím, nevím.
frenkie57
18.04.2026 15:18
Ukrajinka jde do trháku a zachránit druhé set bude asi už velmi těžké, ne-li nemožné. Teď je Muška vlastně v přesně stejné situaci jako Ukrajinka v prvním setu. Škoda, že Karo nezvládla ten nekonečný gem, ten byl pro vývoj setu hodně důležitý.
tommr
18.04.2026 15:51
ta druhá hra rozhodla nejen druhej set ale i celej zápas. Ve třetím setu Karolína dojede na horší kondici ...
Liverpool22
18.04.2026 16:04
Klídek 3:3 smile
tommr
18.04.2026 15:14
Karolína přestává stíhat a začíná dělat školácký chyby. Obávám se že to Svitolina ještě otočí ...
hanz
18.04.2026 15:16
Čas vsadit
com
18.04.2026 15:09
nekonečnej game nudááááááá
Liverpool22
18.04.2026 15:14
Nekonečná hra a ještě prohraná smile
com
18.04.2026 15:14
jo tak to se dalo čekat smilesmile
frenkie57
18.04.2026 17:17
Deset shod, to už jsem doluho neviděl, kór v ženském tenisu.
hanz
18.04.2026 15:05
Muchovic klasicky vyházeno a už se veze...
The_Punisher
18.04.2026 15:07
Co prosim?
Vladimir
18.04.2026 15:14
frenkie57
18.04.2026 14:47
Karolína nepřipustila na podání žádné komplikace a bere první set.
pantera1
18.04.2026 14:48
Ještě jede , cítím že to bude drama, ale zvládne to. Zato Sašu vyklepne Makarón .
frenkie57
18.04.2026 16:52
Drámo to zase až tak nebylo, ale hrál se výborný tenis. Dokonce byla k vidění i Muščina pověstná zadovka.
tommr
18.04.2026 14:50
zatím dobrý. Karolína by si ale měla dát pozor na začátek druhýho setu ...
The_Punisher
18.04.2026 14:51
Souhlas :) ale po porazce Coco si myslim, ze Karolina zlepsi bilanci i u Svitoliny
tommr
18.04.2026 15:15
zatím to tak ale nevypadá ...
Liverpool22
18.04.2026 15:23
Bilance sice špatná, ale stejně jako s Coco je to první zápas na antuce. Takže uvidíme smile
subaru
18.04.2026 14:44
Dnes to nedá
com
18.04.2026 14:50
tommr
18.04.2026 14:43
Karolína se přestala snažit na returnu a zjevně spoléhá na to že set dopodává. To by se jí ale mohlo pěkně vymstít ...
Vladimir
18.04.2026 14:39
Sleduju reakce publika a koukám, že nás taky všude mají rádi.
Saulnier
18.04.2026 14:39
Dnes to opäť dopadne dobre
Vladimir
18.04.2026 14:33
Jsem to zapnul za stavu 3:0 pro Muchovou a od té chvíle se Karolína veze. Takže za to můžu já.
chlebavevaju
18.04.2026 14:40
Vypnout! Okamžitě.
Vladimir
18.04.2026 14:41
Ne, chci v tom být masochista.
Liverpool22
18.04.2026 14:42
Vedeme 5:3 smile Muška smile čaruje na síti a 1. set už snad docvakne
frenkie57
18.04.2026 14:44
No, budeme doufat. Hra už je zcela vyrovnaná, Ukrajinka přidala na razanci a ubrala chybovost.
chlebavevaju
18.04.2026 14:31
Finále Muchová - Rybakina by se mi líbilo. Mohlo by být i na vysoké kvalitativní úrovni.
Liverpool22
18.04.2026 14:32
tommr
18.04.2026 14:30
3:0 30:0. Karolína má nalitej míček na saku. Jenže přichází nepochopitelnej blikanec a nebezpečná soupeřka se vrací do zápasu ...
hanz
18.04.2026 14:25
Někdo strým? )
Mac
18.04.2026 14:30
Reagovat
frenkie57
18.04.2026 14:30
Reagovat
Liverpool22
18.04.2026 14:32
Reagovat
hanz
18.04.2026 14:46
Děkuji všem
frenkie57
18.04.2026 14:08
To WTA jsou hrozný amatéři. V takovém tom přehledu, co vyskočí na obrazovce, ubrali Mušce jeden titul. To jim nelze prominout. Asi je budu žalovat.
pantera1
18.04.2026 14:15
Žaluj je to trestuhodně . Karo začala brejkem , jak koukám na skóre, snad to dnes zvládne a zítra ji čeká finále .
frenkie57
18.04.2026 14:19
A jde potvrzovat druhý.
Kuba4Win
18.04.2026 14:26
Ale nepotvrdila
Kuba4Win
18.04.2026 14:26
Teď se začala Svitolina chytat
medvi
18.04.2026 14:30
frenkie57
18.04.2026 14:30
Už se to vyrovnává.
lvicek
18.04.2026 16:30
Netrefit se o polovinu, to je celkem ulet ;).
