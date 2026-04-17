Cobolli po Kopřivovi smetl i hvězdného Zvereva. V Mnichově si zahraje o titul
Zverev – Cobolli 3:6, 3:6
Cobolli podal velmi kvalitní výkon, když zaznamenal 32 winnerů a na svém prvním podání ztratil pouze osm bodů. Nad třetím hráčem světa zvítězil za 69 minut a potvrdil svou formu z posledních měsíců.
"Byl to jeden z mých nejlepších zápasů vůbec, proti jednomu z mých nejlepších přátel na Tour. Je to opravdu dobrý chlap a máme dobrý vztah s každým v jeho týmu, takže bylo trochu těžké proti němu hrát. Ale dnes si myslím, že jsem odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů a jsem se svým výkonem opravdu spokojený," uvedl Cobolli, který v bilanci vzájemných zápasů se Zverevem snížil na 1:2.
Italský tenista se stal teprve třetím hráčem v této sezoně, který postoupil do finále turnaje ATP Tour na antuce i tvrdém povrchu. Zařadil se tak po bok Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Cobolli, jenž letos získal titul na turnaji ATP 500 v Acapulcu, se ve finále utká s vítězem druhého semifinále mezi Benem Sheltonem a Alexem Molčanem.
V samotném semifinále měl Cobolli od úvodu navrch. Agresivní hrou od základní čáry dostával Zvereva pod tlak a zároveň si pomáhal přesným servisem. Německý tenista naopak hledal rytmus jen obtížně a dopouštěl se chyb. V úvodní hře druhého setu navíc udělal dvojchybu, která znamenala klíčový brejk pro jeho soupeře.
Cobolli se v průběžném žebříčku ATP posunul na 12. místo a usiluje o zisk čtvrtého titulu na okruhu ATP Tour, z toho třetího na úrovni ATP 500. Po loňském triumfu v Bukurešti přidal tituly také v Hamburku a letos v Acapulcu.
Pro Zvereva znamená porážka čtvrté semifinále v řadě, když v předchozích případech pokaždé nestačil na Jannika Sinnera na turnajích ATP Masters 1000 v Indian Wells, Miami a Monte Carlu.
Výsledky turnaje ATP 500 v Mnichově
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře