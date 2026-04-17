Cobolli po Kopřivovi smetl i hvězdného Zvereva. V Mnichově si zahraje o titul

DNES, 15:40
ATP MNICHOV - Flavio Cobolli (23) postoupil do finále turnaje v Mnichově, když v semifinále porazil obhájce titulu Alexandera Zvereva (28) ve dvou setech 6:3 a 6:3. Třiadvacetiletý hráč si tak po čtvrtfinálovém vítězství nad Vítem Kopřivou připsal první triumf nad soupeřem z elitní pětky světového žebříčku.
Alexander Zverev dohrál v Mnichově v semifinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Kacper Staniec)

Zverev – Cobolli 3:6, 3:6

Cobolli podal velmi kvalitní výkon, když zaznamenal 32 winnerů a na svém prvním podání ztratil pouze osm bodů. Nad třetím hráčem světa zvítězil za 69 minut a potvrdil svou formu z posledních měsíců.

"Byl to jeden z mých nejlepších zápasů vůbec, proti jednomu z mých nejlepších přátel na Tour. Je to opravdu dobrý chlap a máme dobrý vztah s každým v jeho týmu, takže bylo trochu těžké proti němu hrát. Ale dnes si myslím, že jsem odehrál jeden ze svých nejlepších zápasů a jsem se svým výkonem opravdu spokojený," uvedl Cobolli, který v bilanci vzájemných zápasů se Zverevem snížil na 1:2.

Italský tenista se stal teprve třetím hráčem v této sezoně, který postoupil do finále turnaje ATP Tour na antuce i tvrdém povrchu. Zařadil se tak po bok Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Cobolli, jenž letos získal titul na turnaji ATP 500 v Acapulcu, se ve finále utká s vítězem druhého semifinále mezi Benem Sheltonem a Alexem Molčanem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V samotném semifinále měl Cobolli od úvodu navrch. Agresivní hrou od základní čáry dostával Zvereva pod tlak a zároveň si pomáhal přesným servisem. Německý tenista naopak hledal rytmus jen obtížně a dopouštěl se chyb. V úvodní hře druhého setu navíc udělal dvojchybu, která znamenala klíčový brejk pro jeho soupeře.

Cobolli se v průběžném žebříčku ATP posunul na 12. místo a usiluje o zisk čtvrtého titulu na okruhu ATP Tour, z toho třetího na úrovni ATP 500. Po loňském triumfu v Bukurešti přidal tituly také v Hamburku a letos v Acapulcu.

Pro Zvereva znamená porážka čtvrté semifinále v řadě, když v předchozích případech pokaždé nestačil na Jannika Sinnera na turnajích ATP Masters 1000 v Indian Wells, Miami a Monte Carlu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
