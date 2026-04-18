Tragický příběh v Mnichově. Cobolli věnoval životní výhru zesnulému mladému příteli
Pro Cobolliho byl skalp Zvereva, kterého přehrál poměrně jasně 6:3, 6:3 za 69 minut hry, velmi speciálním. Nejen, že zaznamenal své nejcennější vítězství v kariéře, ale zároveň ho věnoval svému zesnulému příteli a teprve 13letému Mattiu Masellimu, o jehož tragické smrti se dozvěděl teprve včera poté, co přehrál Kopřivu a postoupil do semifinále.
"Dnešní vítězství je velmi speciální. Nejde tu jen o tenis, ale o něco většího. Myslím na Mattia, mladého kluka z mého klubu v Parioli. Tahle výhra je pro tebe," napsal na instagram. Ital zaznamenal premiérový skalp hráče TOP 5 a podruhé porazil člena elitní desítky. Zároveň postoupil do svého pátého finále, čtvrtého na pětistovkách. V boji o titul vyzve turnajovou dvojku Bena Sheltona.
Že pro něj tato výhra byla velmi výjimečná ukázal hned po proměnění mečbolu. Sedl si na lavičku a na kurtu neudržel slzy. Musel se přikrýt ručníkem a emoce nechal plynout. "Při každém bodu, který odehraji, každém míči, kterého se dotknu, každém kroku, který udělám, pořád budu myslet na tebe."
Ital je aktuálně v nejlepší formě. Celý týden ještě neztratil ani set a zdá se být motivovanější než kdy jindy. V Mnichově se přibližuje nejen k jednomu z nejdůležitějších titulů jeho kariéry, ale také zanechává jeden z nejemotivnějších příběhů turnaje.
Cobolli po Kopřivovi smetl i hvězdného Zvereva
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře