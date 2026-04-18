Tragický příběh v Mnichově. Cobolli věnoval životní výhru zesnulému mladému příteli

DNES, 19:48
Stalo se... 1
Flavio Cobolli se po své čtvrtfinálové výhře nad Vítem Kopřivou v Mnichově dozvěděl o tragické smrti jednoho ze svých blízkých přátel z Itálie, kterému bylo pouhých 13 let. O den později zaznamenal největší vítězství kariéry nad Alexanderem Zverevem. "Při každém bodu, který odehraji, každém míči, kterého se dotknu, každém kroku, který udělám, pořád budu myslet na tebe." Po postupu do finále Itala přemohly emoce a na kurtu se neubránil slzám.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Cobolli Flavio
Flavio Cobolli po emotivní výhře (@ ČTK / AP / Matthias Schrader)

Pro Cobolliho byl skalp Zvereva, kterého přehrál poměrně jasně 6:3, 6:3 za 69 minut hry, velmi speciálním. Nejen, že zaznamenal své nejcennější vítězství v kariéře, ale zároveň ho věnoval svému zesnulému příteli a teprve 13letému Mattiu Masellimu, o jehož tragické smrti se dozvěděl teprve včera poté, co přehrál Kopřivu a postoupil do semifinále.

"Dnešní vítězství je velmi speciální. Nejde tu jen o tenis, ale o něco většího. Myslím na Mattia, mladého kluka z mého klubu v Parioli. Tahle výhra je pro tebe," napsal na instagram. Ital zaznamenal premiérový skalp hráče TOP 5 a podruhé porazil člena elitní desítky. Zároveň postoupil do svého pátého finále, čtvrtého na pětistovkách. V boji o titul vyzve turnajovou dvojku Bena Sheltona.

Že pro něj tato výhra byla velmi výjimečná ukázal hned po proměnění mečbolu. Sedl si na lavičku a na kurtu neudržel slzy. Musel se přikrýt ručníkem a emoce nechal plynout. "Při každém bodu, který odehraji, každém míči, kterého se dotknu, každém kroku, který udělám, pořád budu myslet na tebe."

Ital je aktuálně v nejlepší formě. Celý týden ještě neztratil ani set a zdá se být motivovanější než kdy jindy. V Mnichově se přibližuje nejen k jednomu z nejdůležitějších titulů jeho kariéry, ale také zanechává jeden z nejemotivnějších příběhů turnaje.

Cobolli po Kopřivovi smetl i hvězdného Zvereva

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Stalo se...

Komentáře

1
Přidat komentář
18.04.2026 20:10
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist