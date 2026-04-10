Smutná zpráva od Menšíka. Zraněný Čech musel zrušit další turnaj
Loni senzačně ovládl Masters v Miami a chtěl víc času na odpočinek. Letos však Menšík zrušil singlovou účast na první antukové tisícovce v Monte Carlu, kde odehrál jen jeden zápas čtyřhry s krajanem Jiřím Lehečkou, z úplně jiného důvodu.
Na vině je infekce v pravém chodidle, zřejmě v palci. Aktuálně 26. hráč světa navíc nepojede ani na pětistovku do Mnichova, která je na programu v příštím týdnu. Právě u našich sousedů odstartoval antukové jaro loni a vypadl v prvním kole s domácím Yannickem Hanfmannem.
"Musel jsem se na začátku tohoto týdne kvůli infekci v pravém chodidle odhlásit z Monte Carla. Udělali jsme vše pro to, abych mohl hrát, ale nebylo dost času. Bohužel jsem se rozhodl vynechat i Mnichov. Společně s týmem jsme se shodli, že to bude nejrozumnější řešení. Potřebuju ještě víc času na zotavení a abych byl stoprocentní," napsal Menšík na sociální síti X.
Menšík se tedy zřejmě bude připravovat na antukové French Open pouze na dvou turnajích. V plánu má prestižní tisícovky v Madridu a Římě. Pokud mu to zdraví dovolí, měl by se na kurty vrátit nejpozději 25. dubna ve španělské metropoli.
Prostějovský rodák měl vynikající vstup do sezony. V Aucklandu vybojoval druhý kariérní titul, pak došel do osmifinále Australian Open a v Dauhá skolil Jannika Sinnera. Zároveň ho ale letos často brzdí zdravotní problémy. S nimi bojoval také v úvodu roku, kdy nenastoupil k osmifinále s Novakem Djokovičem v Melbourne.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře