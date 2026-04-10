Smutná zpráva od Menšíka. Zraněný Čech musel zrušit další turnaj

DNES, 11:39
Aktuality 12
Jakub Menšík opět odložil vstup do antukového jara. Zraněný český tenista se na poslední chvíli odhlásil z probíhajícího podniku Masters v Monte Carlu a přípravu na grandslamové French Open nakonec nezahájí ani v následujícím týdnu. Šampion loňské tisícovky v Miami o tom informoval na sociálních sítích.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Jakub Menšík musel zrušit další turnaj (© ANDY RAIN / EPA / Profimedia)

Loni senzačně ovládl Masters v Miami a chtěl víc času na odpočinek. Letos však Menšík zrušil singlovou účast na první antukové tisícovce v Monte Carlu, kde odehrál jen jeden zápas čtyřhry s krajanem Jiřím Lehečkou, z úplně jiného důvodu.

Na vině je infekce v pravém chodidle, zřejmě v palci. Aktuálně 26. hráč světa navíc nepojede ani na pětistovku do Mnichova, která je na programu v příštím týdnu. Právě u našich sousedů odstartoval antukové jaro loni a vypadl v prvním kole s domácím Yannickem Hanfmannem.

"Musel jsem se na začátku tohoto týdne kvůli infekci v pravém chodidle odhlásit z Monte Carla. Udělali jsme vše pro to, abych mohl hrát, ale nebylo dost času. Bohužel jsem se rozhodl vynechat i Mnichov. Společně s týmem jsme se shodli, že to bude nejrozumnější řešení. Potřebuju ještě víc času na zotavení a abych byl stoprocentní," napsal Menšík na sociální síti X.

Menšík se tedy zřejmě bude připravovat na antukové French Open pouze na dvou turnajích. V plánu má prestižní tisícovky v Madridu a Římě. Pokud mu to zdraví dovolí, měl by se na kurty vrátit nejpozději 25. dubna ve španělské metropoli.

Prostějovský rodák měl vynikající vstup do sezony. V Aucklandu vybojoval druhý kariérní titul, pak došel do osmifinále Australian Open a v Dauhá skolil Jannika Sinnera. Zároveň ho ale letos často brzdí zdravotní problémy. S nimi bojoval také v úvodu roku, kdy nenastoupil k osmifinále s Novakem Djokovičem v Melbourne.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

12
Přidat komentář
PTP
10.04.2026 13:01
Uříznout a je to vyřešený nadlouho.
Reagovat
chlebavevaju
10.04.2026 12:49
Však ten má s tím prstem na noze problémy neustále, nějaká prevence? Ve 20 letech šílená skleněnka, ale překvapuje to někoho? Tolik zdravotních problémů a omluvenek, co má český tenis, nemá žádná jiná země.
Reagovat
tenisman1233
10.04.2026 13:10
Skleněnkou bych Kubu opravdu nenazýval.Radši ať to vyléčí.
Reagovat
chlebavevaju
10.04.2026 13:29
No tak na to, ze chce vyhrat 10 GS, ma opravdu mizernou fyzičku a zdravi. Nevydrzi hrát ani 3 turnaje na 2 vitezne sety vřadě.
Reagovat
tenisman1233
10.04.2026 13:33
Kuba,ale nikdy neřekl že chce vyhrát 10 GS.Je mu 20 let,kariéru má před sebou.
Reagovat
chlebavevaju
10.04.2026 13:36
Neřekl?
Reagovat
Blondie
10.04.2026 12:03
Tu máš, Kubova smůlo:
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.04.2026 12:13
Reagovat
Blondie
10.04.2026 12:51
Jsem se nechala trošku unést, no
Reagovat
Ondřej.Jirásek
10.04.2026 12:59
Ale jenom maličko
Reagovat
Haitik
10.04.2026 11:50
Ale za mne dobré rozhodnutí.. Pořádně se uzdravit a dát tomu čas, snad bude na Madrid ok.
Reagovat
alcaraz.dva
10.04.2026 12:49
Souhlas, Sinner do Madridu zřejmě nepojede(pouhá spekulace), ale co bych tam delal? takže pokud zdraví Kubovi dovoli..je tam sance
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist