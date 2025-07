Snažil jsem se pochopit, co jsem v Paříži udělal špatně, zářil Sinner

Jannik Sinner (23) se zapsal do dějin. Ve svém premiérovém finále na londýnské trávě porazil světová jednička Španěla Carlose Alcaraze (22) po setech 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 a stal se vůbec prvním Italem, který získal wimbledonský titul ve dvouhře. Rodák ze San Candida navíc ukořistil svůj čtvrtý grandslamový vavřín a na centrálním dvorci stylově odčinil bolestivou porážku z Paříže, kde ho právě Alcaraz připravil o triumf ve finále Roland Garros.

"Je to hlavně emotivní, protože jsem v Paříži utrpěl velmi těžkou prohru,“ řekl Sinner po finále. "Ale nezáleží na tom, jestli vyhrajete nebo prohrajete, důležité je pochopit, co jste udělali špatně, a pracovat na tom. Přesně to jsme udělali a to je jeden z důvodů, proč teď držím tuto trofej. Jsem prostě vděčný, že jsem zdravý a mám kolem sebe skvělé lidi."

Zatímco v Paříži promarnil proti Alcarazovi tři mečboly a padl po pětihodinovém maratonu, tentokrát měl pevnější nervy a přerušil Alcarazovu neporazitelnost ve finále grandslamů, kde měl do neděle bilanci 5–0. Navrch Ital ukončil i sérii pěti porážek se španělským rivalem v řadě.



"Carlosi, opět úžasný turnaj, ale hlavně díky za to, jakým hráčem jsi," vzkázal Sinner soupeři během ceremoniálu. "Je tak těžké proti tobě hrát, ale máme výjimečný vztah na kurtu i mimo něj. Tohle je rivalita, která nás oba posouvá dál."

Sinnerův triumf doprovázela i silná rodinná kulisa. "Vidět tady rodiče, bratra i celý tým je výjimečné. Zvláštní díky mému bratrovi – tento víkend se nejede Formule 1, takže mohl přijet."

Italský tenista nyní drží tituly z Australian Open, US Open, Wimbledonu a Turnaje mistrů. V jeho sbírce tak chybí už jen triumf na Roland Garros. Z All England Clubu odjíždí s komfortním náskokem 3430 bodů před Alcarazem na čele žebříčku.

Naopak Alcaraz, který v Londýně útočil na svůj šestý grandslamový titul a doufal, že napodobí Björna Borga jako vítěz Roland Garros a Wimbledonu v jednom roce, tentokrát neuspěl. Duel trvající tři hodiny a čtyři minuty skončil jeho druhou letošní porážkou a ukončením jeho 24zápasové vítězné série.

"Je těžké prohrát, zvlášť ve finále," uznal Alcaraz. "Ale musím Jannikovi poblahopřát. Zasloužil si to po neuvěřitelných dvou týdnech. Má kolem sebe úžasný tým a jsem opravdu šťastný, že spolu máme výjimečný vztah. Rivalita s tebou mě posouvá každý den,“ uzavřel Španěl.

