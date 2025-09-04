Snažila jsem se blokovat vše kolem, řekla Anisimovová po odvetě za krutou wimbledonskou porážku
Před Anisimovovou stála ve čtvrtfinále ta nejtěžší zkouška. Proti Šwiatekové ve wimbledonském finále utrpěla obrovský debakl 0:6, 0:6 a navíc byla polská hráčka ve skvělé formě, když do New Yorku přijela po triumfu na tisícovce v Cincinnati. Američanka však ukázala, že má hru na to porážet i ty nejlepší hráčky světa a také to, jak moc zlepšila svou mentální stránku, se kterou v budoucnu bojovala.
Po výhře nad světovou dvojkou na domácí půdě se svěřila o tom, jak se s porážkou v All England Clubu vyrovnávala i o tom, co pro ni tato výhra znamená. "Povedlo se mi z toho dostat velmi rychle. Před pár lety bych to takhle nedokázala," svěřila se. "Jsem na sebe velmi hrdá. Dokázala jsem sama sobě, a i ostatním lidem, že když myslíte pozitivně a děláte správné věci, tak přijde i dobrý výsledek," řekla po postupu do svého premiérového semifinále ve Flushing Meadows.
Světová devítka podle očekávání přestřílela Polku na vítězné údery poměrem 23:13, nečekalo se však, že zároveň udělá i méně nevynucených chyb (12:15). "Byl to pro mě úplně odlišný zápas od všech ostatních, které jsem hrála. Snažila jsem se připravit především mentálně a jsem velmi nadšená z toho, jaký výkon jsem dnes předvedla," řekla na tiskové konferenci.
Právě wimbledonské finále bylo před utkáním znovu velmi probírané, což mohlo Anisimovové uškodit. Ta měla však od rána jasnou taktiku. "Přes den jsem se snažila blokovat vše kolem, nechtěla jsem vědět, kdo co o zápase říká a jen jsem se soustředila na sebe." V pěti zápase ztratila zatím jediný set a podle svých slov se každým dalším utkáním zlepšuje. "Na začátku turnaje jsem před zápasy měla trochu obavy, ale řekla jsem si, že tentokrát se nesmím bát hrát rychle a odvážně. Byla jsem stále v pohybu, což nedělám tak často, ale pomohlo mi to," dodala.
O druhé grandslamové finále v kariéře se utká proti další bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové, která na US Open triumfovala v letech 2018 a 2020. Japonku před třemi lety dokázala v obou vzájemných duelech porazit, uspěla s ní na Australian Open i na antukovém grandslamu v Paříži.
