Sock přežil mečbol a zvítězil. Poprvé po 15 měsících a sérii 10 porážek

Jack Sock prožil parádní konec sezony 2017, kdy senzačně ovládl halové Masters 1000 v Paříži, při premiéře na Turnaji mistrů se dostal do semifinále a v žebříčku se vyšplhal až na post světové osmičky.



Jenže od té doby jen jednou vyhrál dva zápasy po sobě. V loňské sezoně, kdy navíc bojoval i se zdravotními problémy a musel na operaci s palcem pravé ruky, dokonce nevyhrál ani jeden duel.



V roce 2018 si náladu spravil alespoň ve čtyřhře, ve které s Mikem Bryanem ovládli Wimbledon, US Open i Turnaj mistrů. Loni se úspěchu nedočkal už ani v deblu.



A tak se stalo, že ve dvouhře čekal na výhru přes patnáct měsíců a úplně vypadl ze světového žebříčku. Sérii deseti porážek ukončil až včera v Delray Beach, kde startuje díky divoké kartě.



Sedmadvacetiletý Američan, jenž na floridském betonu během své životní sezony 2017 triumfoval, si po obratu poradil 3-6 6-3 7-6 s Moldavanem Radu Albotem. Soupeřem, kterého v Delray Beach porazil v prvním kole i před třemi lety, a který loni v Delray Beach slavil svůj jediný titul na okruhu ATP.



Sock sice prohrál první set a v rozhodující sadě čelil za stavu 5-6 mečbolu,ale odvrátil ho a přišla velká úleva. A také slzy.





"Poslední roky byly těžké, hlavně ten loňský, kdy jsem nemohl hrát. Nechybělo mnoho a se sportem jsem skončil," řekl Sock, majitel čtyř grandslamových titulů ve čtyřhře. V ní získal i dvě medaile na olympijských hrách v Riu de Janeiro - zlato v mixu a bronz mezi muži.



Druhý nasazený Milos Raonic vkročil do turnaje hladkou výhrou 6-2 6-2 nad Uzbekem Denisem Istominem, který hrál jako lucky loser místo Itala Andrease Seppiho. O čtvrtfinále si Kanaďan zahraje s Němcem Cedricem-Marcelem Stebem.



Před svým vstupem do soutěže se z Delray Beach odhlásili nasazená jednička Nick Kyrgios a čerstvý šampion z New Yorku Kyle Edmund. Australan se omluvil kvůli zranění zápěstí, Brit kvůli nemoci.