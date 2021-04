Sonego zdolal Fritze a na domácí půdě v Cagliari si zahraje první finále na antuce

Lorenzo Sonego ve včerejšíém čtvrtfinále přežil souboj s Němcem Yannickem Hanfmannem, přestože soupeř vedl 6-3 a 5-3, jednou podával na vítězství a také se ocitl dva míčky od vítězství.



A další více než dvou a půlhodinovou bitvu vyhrál dnes ve svém prvním letošním semifinále. Američana Taylora Fritze zdolal 6-4 5-7 6-1 a v pátém vzájemném střetnutí si připsal druhou výhru, když i poprvé uspěl na antuce.



25letý Ital tak potřetí v kariéře postoupil do finále turnaje ATP a poprvé se mu to povedlo na antuce a zárveň na domácí půdě. V prvním finále předloni na trávě v Antayle slavil titul, loni na podzim na halovém podniku ATP 500 ve Vídni, kde si připsal skalp světové jedničky Novaka Djokoviče, nestačil na Andreje Rubljova.



O druhý titul a premiérový posun do Top 30 světovéhé žebříčku si Sonego zahraje s Laslem Djerem, s nímž má vyrovnanou bilanci 1-1.



25letý Srb v semifinále smetl 6-2 6-0 Gruzínce Nikoloze Basilašviliho a svou bilanci na Sardinii vylepšil na 9-0. Loni na podzim totiž na ostrově ve Středozemním moři triumfoval také.



Djere se do finále dostal potřetí v kariéře, znovu na antuce, a pokusí se v něm udržet svou neporazitelnost. Poprvé slavil v roce 2019 triumfoval na ATP 500 v Riu de Janeiro.



Sonego v Cagliari dokonce může zaznamenat premiérový 'double'. Dnes si společně s krajanem Andreou Vavassorim zahrál poprvé ve finále čtyřhry a hned slaví titul. V boji o něj italský pár porazil 6-3 6-4 italsko-argentinské duo Bolelli/Molteni.

• ATP 250 CAGLIARI •

Itálie, antuka, 408.800 eur

sobotní výsledky (10. 04. 2021) • Dvouhra - semifinále • Sonego (3-It.) - Fritz (2-USA) 6-4 5-7 6-1 Djere (Srb.) - Basilašvili (4-Gruz.) 6-2 6-0