Soutěže juniorů v Paříži vyhráli domácí Jacquemotová a Švýcar Stricker. Ten má trofej i z deblu

Osmnáctiletý Švýcar Dominic Stricker ve finále porazil 6-2 6-4 krajana a dobrého kamaráda Leandra Riediho a stal se prvním vítězem grandslamu chlapců od roku 2003, kdy Stan Wawrinka triumfoval rovněž v Paříži.



Strickerovo jméno se v historii soutěže zapsalo vedle slavných krajanů Wawrinky, Rogera Federera, Heinze Gunthardta, Martiny Hingisové a Belindy Bencicové. Sám talentovaný tenista se po triumfu dočkal příjemných gratulací.



"Napsali Roger i Stan. Roger napsal trenéru Leandra a uvedl, aby nám vzkaz předal oběma. Abychom si užívali toho, čeho jsme dosáhli. Stan nám oběma popřál hodně štěstí už den před zápasem," uvedl Stricker.



"Je to úžasný pocit být na seznamu vítězů turnaje vedle tak slavných jmen. Opravdu teď nemohu slovy popsat, co cítím. Emoce mě teď úplně pohltily. Je to úžasné a zároveň neuvěřitelné," radoval se Stricker.



"Jsem na sebe hrdý, protože vím, čeho jsem dosáhl. Během přerušení sezony bylo občas těžké najít motivaci pracovat a každý den trénovat, ale teď vidím, že se ta dřina vyplatila. Dnes večer to společně s týmy oslavíme. Dáme si dobré jídlo a užijieme si tuhle chvíli," dodal Stricker, jenž společně s Italem Flaviem Cobollim vyhrál i čtyřhru.



V soutěži dívek dominovala domácí Elsa Jacquemotová. Sedmnáctiletá Francouzka ve finále zdolala 4-6 6-4 6-2 nenasazenou Rusku Alinu Čaraevovou., přestože prohrávala 4-6 a 2-4. Od té chvíle však převzala otěže zápasu a vyhrála 10 z posledních 12 gamů.



"Je to úžasné. Myslím, že si zatím ani neuvědomuju, čeho jsem dosáhla. Jsem moc šťastná a chci si tenhle moment vychutnat," radovala se Jacquemotová, jejímž dosavadním maximem na grandslamech bylo čtvrtfinále.



"Dnes to bylo těžké. Jen jsem se snažila zůstat v zápase a stále měla jedinou touhu - vyhrát. Viděla jsem jen jeden cíl a toho jsem dosáhla. Je to úžasné. I když je v této době slavení komplikované, tak se budu snažit, abych si oslavu titulu užila," přiznala Jacquemotová, která je první francouzskou vítězkou dívčího Roland Garros od triumfu Kristiny Mladenovicové v roce 2009.



"Tohle vítězství je pro mě bonusem do budoucna. Vím, že mi pomůže v další práci, ale zároveň si uvědomuju, že cesta mé kariéry je ještě hodně dlouhá. Teď si ale chci vychutnávat tohle vítězství," dodala talentovaná Francouzka.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

sobotní výsledky (10. 10. 2020) • Dvouhra chlapců - finále • Stricker (7-Švýc.) - Riedi (8-Švýc.) 6-2 6-4 • Čtyřhra chlapců - finále • Cobolli/Stricker (3-It./Švýc.) - Oliveira/Rodrigues (8-Braz.) 6-2 6-4 • Dvouhra dívek - finále • Jacquemotová (3-Fr.) - Čarajevová (Rus.) 4-6 6-4 6-2 • Čtyřhra dívek - finále • Alvisiová/Pigatová (It.) - Bondarenková/Šnajderová (5-Rus.) 7-6(3) 6-4