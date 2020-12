Sparta a Prostějov si to zítra rozdají o triumf v extralize

"Chtěli bychom po dlouhé době vyhrát, ale bude to hodně vyrovnané. Čekají nás zajímavé zápasy. Ideální by bylo, kdyby to bylo v náš prospěch už po dvouhrách, ale spíš budeme hrát i debly," řekl ČTK kapitán Sparty David Kunst.

V minulosti se Spartě proti Prostějovu nedařilo. Ve finále se oba celky naposledy střetly v letech 2016 a 2017 a pokaždé uspěl výběr z Hané.

Údernou silou Sparty jsou letos ženy - na post dvou singlistek můžou nastoupit dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Kristýna Plíšková či Slovenka Viktória Kužmová. "Může hrát kdokoli," neprozradil Kunst nominaci. Ta bude do dvouher oznámena půl hodiny před začátkem finále.

Za Prostějov odehrály dvouhry ve skupině náctileté hráčky Sára Bejlek, Linda Klimovičová a Polka Maja Chwalinská. Ve finále by ale mohla nastoupit Barbora Krejčíková, elitní deblistka, která letos udělala výrazný skok v singlu. "Bára hraje výborně a pokud nastoupí, bude hodně nebezpečná," uvedl Kunst.

Mužské dvouhry Sparta obsazuje čtveřicí Tomáš Macháč, Lukáš Rosol, Michael Vrbenský a Patrik Rikl. Proti nim může Prostějov nasadit českou jedničku Jiřího Veselého a hrát by měli i Dalibor Svrčina a Jiří Lehečka. "Kluky mají hodně dobré, to budou bitvy. Každý tým má zkušené i mladé hráče," řekl Kunst.

Spartě v minulosti k triumfům pomohly hvězdy jako Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Hana Mandlíková či Renata Tomanová. Tituly získala v letech 1970-1974, 1976, 1978, 1980 a v roce 2000 i s pomocí Jiřího Vaňka, dnes kouče Kvitové.

Prostějov donedávna domácí soutěži dominoval. V roce 2017 právě výhrou nad Spartou získal desátý titul v řadě a patnáctý celkově. Předloni ukončili jeho panování hráči I. ČLTK, kteří letos při obhajobě skončili ve skupině.

Finále, které začne v 10:00, bude vysílat stanice Nova Sport.