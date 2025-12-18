Sparta obhájila titul v extralize! Ve finále stejně jako loni porazila Přerov s Noskovou
Po úvodních čtyřech dvouhrách byl stav vyrovnaný 2:2. Členka TOP 100 pořadí Sára Bejlek překvapivě nestačila na Annu Siskovou, Martin Krumich si poradil s Ondřejem Horákem, česká jednička Nosková vyhrála derby s Valentovou a Petr Brunclík přehrál Dominika Kellovského.
Další tři utkání v říčanské hale už patřily Spartě. Američan s českými kořeny Martin Damm porazil Slováka Lukáše Kleina, Hynek Bartoň udolal ve dvou tie-breacích slovenského tenistu Norberta Gombose a rozhodující bod získaly po zvládnutém super tie-breaku ve čtyřhře žen Valentová s Lucií Havlíčkovou proti Noskové a Siskové.
"Je to skvělý pocit. Všichni jsme si to přáli, takže jsme rádi, že jsme to takhle hezky zvládli a popasovali se s tím. Každý na tom má nějaký podíl. Hlavně jsme byli jako tým, a proto si myslím, že jsme vyhráli," řekla v nahrávce pro média Valentová. "Byl to velice těžký zápas. Holky hrály fakt dobře. Já jsem se moc necítila už na tom singlu, takže jsem ráda, že jsme to s Luckou hezky zvládly. Naše výrazy po proměněném mečbolu asi mluvily za všechno. Byly jsme strašně rády a vše z nás spadlo," dodala.
Pro Spartu se jedná o úspěšnou obhajobu titulu a také celkově 12. triumf v této exhibiční soutěži smíšených družstev. Letošním ročníkem Tenisové extraligy prošla bez porážky, ve skupinové fázi si poradila s Plíšková Tennis Academy i I.ČLTK Praha.
Rovněž Přerov se do finále probojoval znovu po roce. Ve skupině deklasoval kluby Slovan Moravská Třebová i domácí TK Agrofert Prostějov, ale ani tentokrát tým v čele s Noskovou v souboji o trofej neuspěl a dál čeká na premiérový titul.
TK Sparta Praha - TK Precheza Přerov 5:2
Bejlek - Sisková 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 1:6
Krumich - O. Horák 6:7 (6:8), 6:4, 6:1
T. Valentová - Nosková 3:6, 6:7 (1:7)
Brunclík - Kellovský 7:6 (7:3), 6:2
Damm - Klein 6:3, 6:3
Bartoň - Gombos 7:6 (7:1), 7:6 (7:0)
Havlíčková/T. Valentová - Nosková/Sisková 3:6, 6:3, 10:8
