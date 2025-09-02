Špatná zpráva. Vondroušová do bitvy se Sabalenkovou na US Open nenastoupí
Vondroušová byla předposlední českou nadějí na účast v semifinále US Open. Se Sabalenkovou měla do této doby poměrně vyrovnanou zápasovou bilanci, když zvítězila ve čtyřech z devíti vzájemných duelů.
Naposledy se sokolovská rodačka blýskla výborným výkonem v osmifinále proti kazašské tenistce Jeleně Rybakinové.
Po úterním vyřazení Barbory Krejčíkové s Jessicou Pegulaovou a Jiřího Lehečky s Carlosem Alcarazem tak zůstává poslední českou zástupkyní Karolína Muchová, která se ve středu utká s Naomi Ósakaovou.
Vondroušová si zatím v New Yorku počínala velmi dobře. O jediný set přišla v osmifinálovém souboji s Rybakinovou, jinak na turnaji postupně vyřadila Rusku Oxanu Selechmetěvovou, domácí tenistku McCartney Kesslerovou, světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a právě Rybakinovou.
Se Sabalenkovou se mělo jednat o desátý vzájemný duel, Běloruska byla mírně úspěšnější v poměru 5:4. V posledním duelu se radovala z výhry na turnaji v Cincinnati Sabalenková.
Světová jednička tak postoupila bez boje do semifinále, kde se utká s přemožitelkou Barbory Krejčíkové, domácí Jessicou Pegulaovou.
Sabalenková na US Open obhajuje loňský titul, který získala právě po souboji s Američankou.
Rodačka z Minsku zatím na turnaji neztratila ani set, když postupně vyřadila Švýcarku Robeku Masárovou, Rusku Polinu Kuděrmetovovou, Kanaďanku Leylah Fernandezovou a naposledy Španělku Cristinu Bucsaovou.
"Moc mě mrzí, čím vším si Markéta prochází. Hraje úžasný tenis a vím, jak hrozně ji tohle musí bolet. Opatruj se a doufám, že se brzy uzdravíš," vzkázala Vondroušové na instagramu Sabalenková.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře