Špatná zpráva. Vondroušová do bitvy se Sabalenkovou na US Open nenastoupí

VČERA, 23:31
US OPEN - Markéta Vondroušová (26) o účast v semifinále US Open bojovat nebude. Česká tenistka se před čtvrtfinálovým soubojem s úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27) kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům odhlásila z turnaje. Poslední českou zástupkyní tak zůstává Karolína Muchová (29), kterou čeká duel s Naomi Ósakaovou.
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová o semifinále US Open hrát nebude (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Vondroušová byla předposlední českou nadějí na účast v semifinále US Open. Se Sabalenkovou měla do této doby poměrně vyrovnanou zápasovou bilanci, když zvítězila ve čtyřech z devíti vzájemných duelů.

Naposledy se sokolovská rodačka blýskla výborným výkonem v osmifinále proti kazašské tenistce Jeleně Rybakinové.

Po úterním vyřazení Barbory Krejčíkové s Jessicou Pegulaovou a Jiřího Lehečky s Carlosem Alcarazem tak zůstává poslední českou zástupkyní Karolína Muchová, která se ve středu utká s Naomi Ósakaovou.

Vondroušová si zatím v New Yorku počínala velmi dobře. O jediný set přišla v osmifinálovém souboji s Rybakinovou, jinak na turnaji postupně vyřadila Rusku Oxanu Selechmetěvovou, domácí tenistku McCartney Kesslerovou, světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a právě Rybakinovou.

Se Sabalenkovou se mělo jednat o desátý vzájemný duel, Běloruska byla mírně úspěšnější v poměru 5:4. V posledním duelu se radovala z výhry na turnaji v Cincinnati Sabalenková.

Světová jednička tak postoupila bez boje do semifinále, kde se utká s přemožitelkou Barbory Krejčíkové, domácí Jessicou Pegulaovou.
Sabalenková na US Open obhajuje loňský titul, který získala právě po souboji s Američankou.

Rodačka z Minsku zatím na turnaji neztratila ani set, když postupně vyřadila Švýcarku Robeku Masárovou, Rusku Polinu Kuděrmetovovou, Kanaďanku Leylah Fernandezovou a naposledy Španělku Cristinu Bucsaovou.

"Moc mě mrzí, čím vším si Markéta prochází. Hraje úžasný tenis a vím, jak hrozně ji tohle musí bolet. Opatruj se a doufám, že se brzy uzdravíš," vzkázala Vondroušové na instagramu Sabalenková.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Liverpool22
02.09.2025 23:56
Hmmmm. Tak to je teda šok smile Hlavně, že vykostila Rybku proti které sehrála možná životní zápas. Tak to je dneska den blbec. Nakonec v semíčku nebudeme mít nikoho.
Reagovat
GaelM
02.09.2025 23:47
Tak to jsem nečekal. Markéta byla ta jediná, která z našich čtvrtfinalistek vypadala relativně svěže a ve formě. Musí to být něco vážného a asi akutního, když to na kurt ani nešla zkusit...
Reagovat
jih
02.09.2025 23:51
No zrovna proti Sabalence se nedivím, že to nešla ani zkusit.
Reagovat

