Špatný vstup do sezony zapomenut. Carballés v Marrákeši získal druhý titul

Roberto Carballés má na Maroko řadu hezkých vzpomínek. Tak třeba v roce 2014 v Casablance si připsal premiérovou výhru v hlavní soutěži turnajů ATP a nakonec dokráčel až do svého dlouho jediného semifinále. V následné sezoně si pak v Kenitře došel pro první challengerový titul.



A tento týden v Marrákeši dal zapomenout na špatný vstup do sezony, v jejímž úvodu vyhrál jen 3 z 12 zápasů, navíc dva z nich po skreči soupeře.



30letý Španěl kromě jednoho postupu po další skreči vyhrál čtyři třísetové zápasy. Po triu nasazených soupeřů a členů Top 40 - Američanu Maximu Cressymu, Nizozemci Tallonu Griekspoorovi a Britovi Danielu Evansovi - zvládl i třísetové finále s Francouzem Alexandrem Müllerem.



Zkušený Španěl tento týden už potřetí prohrál první set, znovu však dokázal nepříznivý vývoj otočit. Po bezmála třech hodinách boje zvítězil 4-6 7-6 6-2 a vzájemnou bilanci upravil na 2-0.



Carballés hrál finále podruhé v kariéře a stejně jako před pěti lety na antuce v kolumbijském Quitu ho z pozice nenasazeného hráče přetavil v titul. Ve světovém žebříčku si zajistil posun na 51. místo, čímž o 20 příček vylepší své dosavadní maximum.



26letý Francouz Müller si letos v únoru připsal teprve druhou výhru na okruhu ATP a v Dauhá si poprvé zahrál ve čtvrtfinále. Nyní v Maroku své maximum znovu a hned dvakrát vylepšil a prohrál až ve finále. V žebříčku se poprvé posune do Top 100.