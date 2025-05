Spokojená Vondroušová: Rameno bylo super, zvládla jsem to

FRENCH OPEN - Markéta Vondroušová (25) si i přes prohru ve třetím kole Roland Garros s Američankou Jessicou Pegulaovou (31) ověřila, že se může dál měřit s nejlepšími. Finalistka z roku 2019 sice podlehla nasazené trojce 6:3, 4:6, 2:6, se svým výkonem ale byla při rozhovoru s českými novináři spokojená. Vystoupení na turnaji, na němž hrála po více než tříměsíční pauze způsobené zraněným ramenem, brala pětadvacetiletá tenistka pozitivně.

Vondroušová – Pegulaová 6:3, 4:6, 2:6

"Na to, že jsem nehrála zápas nevím jak dlouho a že jsem teď skoro netrénovala, tak jsem z toho příjemně překvapená. Dneska jsem na zápas šla s tím, že nechci dostat úplně strašný náklad. Když bylo utkání vyrovnané, vyfoukla jsem si a uvolnila se," řekla Vondroušová. "Pro mě je dobré, že vidím, že s těmi holkami můžu hrát. Po pauze je to strašně těžké i na hlavu a člověk si říká, jestli se vrátí někdy na tu úroveň. Každý zápas je strašně těžký, ale zároveň důležitý," podotkla.



Předloňská wimbledonská šampionka neměla před utkáním s favorizovanou Pegulaovou větší očekávání. "Chtěla jsem zahrát hlavně dobrý zápas. První set byl dobrý, ona trochu víc kazila, ale pak šla víc do výměn a ve třetím setu už mě drtila. A to i servisem. Já už tahala za kratší konec, ve třetím setu jsem neudělala brejk na 2:0 a už se to vezlo," popsala Vondroušová, která v daný moment nevyužila dva brejkboly.



Ve třetím setu cítila, že jí chybí kondice. "Nebylo to úplně ono. Ona mi to začala zabíjet a na důležitý míč mi dala eso, takže jsem toho moc dělat nemohla. Když se na to člověk kouká, tak to asi tolik nepřijde, ale její údery jsou strašně rychlé, takže je těžké se z toho nějak dostávat. Já mám hru takovou, že musím být fit, běhat a výměny si uhrávat. Pak už to bylo těžší, ale že bych nemohla, to ne," řekla rodačka ze Sokolova.

Zdravotně se sice necítila stoprocentně, na vývoj duelu to ale nemělo vliv. "Musím říct, že rameno bylo super. Trochu mě tahá tříslo a od včerejška mám nějaký kašel, ale cítila jsem se v pohodě. Jak toho člověk tolik nenahrál, tak je pak zadýchaný, ale zápas jsem zvládla dobře," ujistila.



Turnaj hodnotila pozitivně, výsledek ji povzbudil. "Jdu po malých krůčcích. Přijela jsem sem vyhrát alespoň kolo a hrála jsem dobře. Dneska jsem předvedla nejlepší výkon, takže jsem za to moc ráda. Bylo to fakt vyrovnané, na to, že jsem za poslední rok skoro nic neodehrála. Jsem za to vděčná," podotkla.



Přestože loňská čtvrtfinalistka, které patří v žebříčku 96. místo, vypadne po turnaji z první stovky, příliš se tím nezaobírá. "Bereme to tak, že jsem ráda, že jsem tady mohla být. Vyhrála jsem dva zápasy, což je nad plán. Hrát proti ní na centru, navíc vyrovnaně, už bylo za odměnu. Teďka se to obrátilo v to, že jsem za takové zápasy vděčná. Stres se ze sebe snažím setřást. Prostě si to víc užívám," řekla Vondroušová.



Po Paříži se přesune na travnaté kurty. Plánuje hrát turnaje v Berlíně, Bad Homburgu a Wimbledon. "Berlín je strašně narvaný a také tam budou strašně těžké zápasy. Jestli se ale chci vrátit na úroveň, na které jsem byla, tak těmito zápasy budu muset zase projít," doplnila.

Výsledky dvouhry žen na French Open