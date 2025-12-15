Společné tréninky Alcaraze a Sinnera? Federer tohle neměl rád, vzpomíná Murray
Vzájemný respekt a přátelství sice v tenise existovaly vždy, například mezi Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem, podle Murrayho se ale tyto vztahy začaly rozvíjet až v závěru jejich kariér. Ne v tak mladém věku, v jakém jsou dnes Alcaraz a Sinner.
Murray, jenž byl dlouhá léta součástí elitní skupiny po boku Federera, Nadala a Novaka Djokoviće, připomněl, že s nimi pravidelně soupeřil na nejvyšší úrovni, než jeho kariéru výrazně poznamenaly zdravotní problémy, zejména zranění kyčle.
Pokud jde o tréninky s hlavními rivaly, Murray přiznal, že s Djokovićem a Nadalem trénoval opakovaně. Výjimkou byl Roger Federer. Jak uvedl v rozhovoru pro podcast Stephena Hendryho Cue Tips, Švýcar podle jeho slov po krátkém období společných tréninků tuto praxi ukončil.
Murray se domnívá, že Federer nevnímal společné tréninky s Nadalem a Djokovičem jako vhodné, protože je považoval za své přímé konkurenty. Sám Murray naopak tvrdí, že mu tyto tréninky pomáhaly lépe pochopit, kde se jeho hra nachází. "Roger společné tréninky s největšími soupeři neměl rád, byli to jeho největší soupeři a on nevěřil, že to pro něj může být prospěšné," říká dvojnásobný olympijský šampion.
Skotský tenista se dotkl i osobních vztahů mimo kurt. Přiznal, že se svými největšími rivaly nikdy nechodil na společné večeře, přesto by to v budoucnu rád změnil. V době aktivní kariéry totiž podle svých slov trávil volný čas spíše s rodinou a přáteli a v těžších chvílích nechtěl své frustrace sdílet právě s těmi, proti nimž pravidelně nastupoval.
Murray se vyjádřil také k olympijským hrám a jejich významu pro tenis. Uvedl, že část hráčů nepovažuje olympijský turnaj za vrchol sezony, přesto připomněl emotivní reakci Novaka Djokoviće po zisku zlata na olympijských hrách v Paříži.
Podle Murrayho bylo jeho nadšení větší než po kterémkoli grandslamovém triumfu, což jen podtrhuje význam olympijského vítězství pro ty, kterým se ho podaří dosáhnout.
