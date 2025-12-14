Výjimečná úspěšnost italské hvězdy! Sinner atakuje historická maxima
Současný tenis je svědkem souběžného růstu dvou výjimečných osobností, jejichž vzájemné souboje posouvají hranice statistik i očekávání. Právě pohled na bilanci tie-breaků patří k nejvýmluvnějším ukazatelům této rivality.
Sinner během kariéry nasbíral hodnoty, které ho řadí mezi historickou špičku, přičemž tři porážky v tie-breaku v roce 2025 zaznamenal výhradně proti Alcarazovi.
Tie-break bývá často označován za loterii či hru náhody, ale dlouhodobá data nejlepších hráčů tuto tezi vyvracejí. Elitní tenisté si v rozhodujících momentech tradičně udržují vysokou úspěšnost, což potvrzují i historická srovnání.
Roger Federer je s úspěšností 65,4 procenta aktuálním lídrem, těsně za ním figuruje Novak Djokovič s 65,2 procenta. Srb je zároveň čtvrtým hráčem historie v absolutním počtu vyhraných tie-breaků, i když v roce 2025 zaznamenal bilanci 11–13, čímž přišel o dosavadní vedení v efektivitě.
Do elitní společnosti se už nyní řadí také Sinner a Alcaraz. Ital má na kontě 104 vyhraných a 59 prohraných tie-breaků, což znamená úspěšnost 63,8 procenta. Španěl vykazuje bilanci 94–57 a úspěšnost 62,3 procenta. Vzhledem k tomu, že oba hráči dominují okruhu teprve několik sezon, jde o mimořádně cenná čísla, která svědčí o jejich mentální odolnosti i tenisové vyspělosti.
Zvláštní pozornost si zaslouží Sinnerova bilance v roce 2025. Ital zvítězil v 16 z 19 tie-breaků, přičemž všechny tři porážky mu uštědřil Alcaraz – dvakrát na Roland Garros a jednou v Římě. Španěl má v aktuální sezoně v tie-breacích bilanci 16–10, což ho zatím brzdí v posunu výše v historickém žebříčku efektivity tohoto klíčového herního aspektu.
Statistiky tak potvrzují, že Sinner je na nejlepší cestě k překonání dosavadních historických milníků v poměru vyhraných a odehraných tie-breaků a že rivalita s Carlosem Alcarazem hraje v tomto vývoji zásadní roli.
Stalker na zápase Muchové, dopingová dohoda či obvinění z rasismu. TOP 5 kontroverzí roku
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře