Stalker na zápase Muchové, dopingová dohoda či obvinění z rasismu. TOP 5 kontroverzí roku
Stalker na zápase Muchové s Raducanuovou
Emma Raducanuová vyděsila nejen své fanoušky, když se během duelu s Karolínou Muchovou v Dubaji rozbrečela a schovala za umpire. Postupem času se vysvětlilo, že britskou hvězdu už nějakou dobu sleduje muž. Ten jí měl nejprve zanechat dopis a pak si ji na veřejnosti fotil. Druhý den v utkání s Muchovou seděl v jedné z předních řad a pokřikoval na ni.
Muchová, která si o několik měsíců později sama prožila nepříjemnou situaci na US Open, kam přišel její bývalý přítel, začala Raducanuovou utěšovat. Zasáhnout musela umpirová sudí a muž byl poté vyveden z areálu. Raducanuová nakonec zápas dohrála a české tenistce podlehla ve dvou setech.
"Byla to včera těžká zkušenost, ale budu v pořádku. Jsem pyšná na to, jak jsem bojovala až do konce navzdory tomu, co se stalo na začátku zápasu. Chci poděkovat i Karolíně," uvedla Raducanuová.
Muž byl později v Dubaji zadržen a podepsal dokument, v němž se zavázal, že si bude od Raducanuové udržovat odstup. Ženská tenisová asociace navíc až do odvolání udělila stalkerovi zákaz vstupu na akce WTA.
Obavy o bezpečnost Raducanuové nicméně přetrvávaly a na dalším turnaji v Indian Wells měla mít k dispozici až pětičlennou ochranku. Muž se poté snažil získat lístky na Wimbledon. Bezpečnostní systém All England Clubu však zakročil a jeho žádost zablokoval.
Dopingová dohoda Sinnera
Jannik Sinner měl už loni v březnu dva pozitivní dopingové testy na přítomnost anabolického steroidu. Zatímco Mezinárodní jednotka pro bezúhonnost tenisu (ITIA) si nechala situaci od italské hvězdy vysvětlit, Mezinárodní antidopingové agentuře (WADA) slova nyní čtyřnásobného grandslamového šampiona nestačila.
WADA se odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) a žádala trest na jeden až dva roky. Slyšení u CAS se mělo uskutečnit letos v dubnu. Ano, po více než roce, kdy tato dopingová kauza začala. Sinner nicméně mohl hrát dál a žádný trest mu udělen nebyl.
Na rozsudek CAS nakonec vůbec nedošlo. WADA se totiž letos v únoru se Sinnerem domluvila na tříměsíčním trestu. Rodák z Innichenu nemohl v tomto období absolvovat oficiální turnaje ani zápasy, ovšem suspendace přišla mezi grandslamovými Australian Open a Roland Garros.
To je další věc, která jen přidala pod kotel už tak velké kontroverze. Mnohým se nelíbilo řešení celého případu, od rozhodnutí ITIA až po samotnou dohodu. Sinner se ovšem nenechal rozhodit a vynikající formu vůbec neztratil. Po květnovém návratu ovládl mimo jiné Wimbledon a hrál finále i na French Open a US Open.
Sabalenková po prohraném finále French Open
Coco Gauffová získala na antukovém French Open svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře. A to po bitvě s Arynou Sabalenkovou, která porážku velmi těžce nesla a na tiskové konferenci nedokázala udržet nervy ani emoce.
Světová jednička nedala Američance téměř žádný kredit a výsledek zápasu podle svých slov zařídila hlavně ona. "Prohrála jsem ho hlavně kvůli vlastním chybám, ne že by ona hrála nějak úžasně," pronesla. "Pokud by mě Iga v semifinále porazila, myslím si, že by finále vyhrála. Tahle porážka hodně bolí. Hrála jsem celý turnaj vážně dobře a pak předvedu ve finále tohle," uvedla Běloruska.
Gauffová reagovala, že výroky soupeřky jsou nefér a Šwiatekovou krátce před French Open porazila ve dvou setech. Sabalenková s odstupem času vyhodnotila situaci jinak a Američance se za své neprofesionální vyjádření soukromě i veřejně omluvila.
"Nechala jsem se unést. Všichni děláme chyby. Jsem jen člověk. Potřebovala jsem čas na zklidnění a zpětnou reflexi. Opravdu lituji toho, co jsem tehdy řekla," řekla světová jednička. "Coco jsem se mezitím ozvala, chtěla jsem jí vyjádřit respekt a ujistit ji, že si titul zasloužila. Nikdy jsem nechtěla zpochybnit její výhru."
Ostapenková čelila obvinění z rasismu
Hádka mezi Jelenou Ostapenkovou a Taylor Townsendovou po skončení zápasu na US Open pokračovala i poté, co obě aktérky opustily kurt. Napětí vlastně gradovalo hned od začátku. Ostapenková totiž přiznala, že se jí nelíbilo, jak její soupeřka přistoupila k rozehrávce.
Podle Lotyšky se ale Townsendová nechovala správně ani během zápasu. "Řekla jsem jí, že to od ní bylo velice nefér, když se po jedné z výměn, kdy míč tečoval pásku, neomluvila. Její odpověď byla, že se omlouvat nemusí," uvedla. "V tenise existují určitá pravidla, kterými se většina hráček řídí. Pokud hraje doma, neznamená to, že si může dělat, co chce."
Dramatické bylo i podání ruky po zápase. A právě v tu chvíli by se dalo napětí krájet. "Řekla mi, že nemám žádnou úroveň, žádné vzdělání, a že uvidíme, co se stane, až budeme hrát mimo USA," popsala Američanka. "Porazila jsem ji v Kanadě, takže jsem zvědavá, co tím myslela," řekla Townsendová.
Ostapenková byla poté obviněna hlavně tenisovými fanoušky z rasismu. Townsendová ale tak daleko zajít nechtěla. "Na to se musíte zeptat jí. Já jsem to tak nevnímala. Ale stigma o nevzdělanosti v černošské komunitě existuje, i když je to daleko od pravdy. Ať už to bylo rasové, nebo ne, o tom musí mluvit ona. Já se soustředím jen na pokračování v turnaji."
Bývalá šampionka French Open později ve svém vyjádření na sociálních sítích veškerá obvinění z rasismu odmítla. "Nikdy v životě jsem nebyla rasistka a respektuji všechny národy na světě. Nezáleží na tom, odkud pocházíte," uvedla. Dodala také, že dostala množství zpráv, ve kterých byla z rasismu obviňována.
Rybakinová a její trenér Vukov
Po většinu letošní sezony se řešila kauza ohledně kouče Jeleny Rybakinové. Bývalá wimbledonská šampionka ukončila loni krátce před US Open spolupráci se Stefanem Vukovem a Chorvat v únoru tohoto roku vyfasoval od WTA roční zákaz za porušení kodexu chování.
Rybakinovou měl údajně týrat fyzicky i psychicky. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán nicméně veškerá obvinění pokaždé popřela a už na začátku sezony chtěla Vukova zpátky ve svém týmu.
Celá kauza se vyřešila až v srpnu. Vukov se proti zákazu úspěšně odvolal a vedení WTA potvrdilo, že mu byl trest zrušen. Chorvatský trenér tak znovu mohl působit v týmu jedné z nejlepších hráček na světě a dostával akreditace na turnaje.
"Veškeré sankce uložené v důsledku porušení těchto pravidel jsou pečlivě posuzovány a je možné se proti nim odvolat u nezávislého soudu. Podrobnosti případu zůstávají důvěrné, můžeme však potvrdit, že pan Vukov má nárok na akreditaci na akcích WTA."
Napjaté vztahy mezi Rybakinovou a WTA však zřejmě nadále trvají. Kazachstánka se totiž po triumfu na Turnaji mistryň odmítla fotit se šéfkou Ženské tenisové asociace Portiou Archerovou, čímž vyvolala další kontroverzi. Archerová byla jednou z těch, kdo vztah mezi Rybakinovou a Vukovem veřejně kritizoval. "Je mi jasné, že máte toxický vztah," napsala v dopise.
