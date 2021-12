Start na Australian Open je nejistý. Ale do Austrálie odletím, řekl Nadal

Rafael Nadal se zatím nerozhodl, jestli bude startovat na Australian Open. Uvedl to na exhibičním turnaji v Abú Zabí, kde se tento týden vrátil na kurty po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním.

Pětatřicetiletý Nadal od květnové porážky v semifinále Roland Garros léčil zranění levé nohy. Od té doby se představil už jen ve Washingtonu, kde odehrál dva zápasy a předčasně ukončil sezonu. Kvůli zdravotním problémům přišel mimo jiné o Wimbledon, US Open či olympijské hry v Tokiu.

Při návratu v Abú Zabí prohrál oba zápasy s Andym Murraym a Denisem Shapovalovem. "Chci do Austrálie odcestovat, ale ještě nejsem na sto procent rozhodnutý," řekl Nadal.

"Musím se poradit s týmem. Od posledního zápasu to byla dlouhá pauza. Počítám s tím, že to bude složité. Bohužel jsem si tím už v kariéře prošel několikrát. Musím trénovat a když budu zdravý, tak se vrátím," prohlásil.

Nadal, kterému v pořadí ATP patří šesté místo, je přesvědčený, že i po vleklých problémech stále má na to, měřit se s nejlepšími. "Nehraju pro peníze nebo jen pro zábavu," řekl. "Mám nějaké cíle a chci je splnit. Nebo aspoň se o to chci pokusit a mít z toho radost. Když se to nepovede, nic se neděje. Ale motivaci a vášeň pořád mám," prohlásil bývalý první hráč světa a dvacetinásobný grandslamový šampion.