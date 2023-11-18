Startuje finálový turnaj Davis Cupu: Los, program, nominace a kdy hrají Češi
Základní informace
Termín: 18. - 23. listopadu
Místo konání: Boloňa, Itálie
Povrch: tvrdý / hala
Účastníci: Itálie, Německo, Francie, Česko, Rakousko, Belgie, Španělsko, Argentina
Formát: dva zápasy dvouhry, v případě potřeby rozhodující čtyřhra
Los
Itálie (1) - Rakousko
Francie (3) - Belgie
Španělsko - Česko (4)
Argentina - Německo (2)
Program
Úterý 18. listopadu, čtvrtfinále: Francie - Belgie (od 16:00 SEČ)
Středa 19. listopadu, čtvrtfinále: Itálie - Rakousko (od 16:00 SEČ)
Čtvrtek 20. listopadu, čtvrtfinále: Španělsko - Česko (od 10:00 SEČ)
Čtvrtek 20. listopadu, čtvrtfinále: Argentina - Německo (od 17:00 SEČ)
Pátek 21. listopadu, semifinále: Itálie/Rakousko - Francie/ Belgie (od 16:00 SEČ)
Sobota 22. listopadu, semifinále: Španělsko/Česko - Argentina/Německo (od 12:00 SEČ)
Neděle 23. listopadu, finále (od 15:00 SEČ)
Kde sledovat živě
Celý finálový turnaj Davisova poháru můžete sledovat na ČT Sport, případně ČT sport Plus. Variantou jsou i streamy na webech sázkových kanceláří jako Tipsport či Fortuna.
Nominace jednotlivých týmů
Česko: Jiří Lehečka (ranking ve dvouhře: 17./ ranking ve čtyřhře: 136.), Jakub Menšík (19./276.), Tomáš Macháč (32./118.), Vít Kopřiva (102./878.), Adam Pavlásek (-/53.)
Kapitán: Tomáš Berdych
Španělsko: Carlos Alcaraz (1./-), Jaume Munar (36./110.), Pablo Carreňo (89./888.), Pedro Martínez (95./98.), Marcel Granollers (-/6.)
Kapitán: David Ferrer
Itálie: Flavio Cobolli (22./297.), Lorenzo Sonego (39./94.), Matteo Berrettini (56./347.), Andrea Vavassori (341./14.), Simone Bolelli (-/13.)
Kapitán: Filippo Volandri
Německo: Alexander Zverev (3./582.), Jan-Lennard Struff (84./353.), Yannick Hanfmann (104./-), Kevin Krawietz (-/11.), Tim Pütz (-/11.)
Kapitán: Michael Kohlmann
Francie: Arthur Rinderknech (29./327.), Corentin Moutet (35./568.), Giovanni Mpetshi Perricard (59./249.), Benjamin Bonzi (96./156.), Pierre-Hugues Herbert (154./65.)
Kapitán: Paul-Henri Mathieu
Rakousko: Filip Misolic (79./1109.), Jurij Rodionov (177./269.), Lukas Neumayer (189./641.), Lucas Miedler (1508./23.), Alexander Erler (-/43.)
Kapitán: Jürgen Melzer
Belgie: Zizou Bergs (43./901.), Raphaël Collignon (86./534.), Alexander Blockx (116./467.), Sander Gillé (-/49.), Joran Vliegen (-/66.)
Kapitán: Steve Darcis
Argentina: Francisco Cerúndolo (21./296.), Tomás Martín Etcheverry (60./250.), Francisco Comesaňa (61./903.), Horacio Zeballos (-/5.), Andrés Molteni (-/25.)
Kapitán: Javier Frana
Cesta českých tenistů
Česko muselo zahájit letošní ročník Davisova poháru v kvalifikaci. V prvním kole na přelomu ledna a února si na domácí půdě v ostravské hale poradilo snadno 4:0 s Jižní Koreou. Tehdy bodovali Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík s Macháčem ve čtyřhře i Maxim Mrva za rozhodnutého stavu.
Mnohem těžší bylo pro české tenisty finále kvalifikace na půdě Spojených států v Delray Beach. Vítězství poměrem 3:2 by se dokonce dalo označit za senzační. Hlavní oporou byl Lehečka, který porazil Francese Tiafoea i Taylora Fritze. V rozhodující dvouhře pak uspěl Menšík proti Tiafoeovi.
Historie
Davis Cup pořádá celkově 113. ročník nejprestižnější mužské tenisové soutěže. Titul obhajuje Itálie, která ovládla poslední dvě edice a kralovala ještě v roce 1976.
Nejúspěšnější zemí jsou s 32 trofejemi Spojené státy. USA však naposledy slavily triumf v roce 2007. Od té doby nebyly ani jednou ve finále. Za nimi jsou Austrálie (28 titulů) a Francie s Velkou Británií (10).
V samostatné historii České republiky získali naši tenisté dva tituly. U obou triumfů v letech 2012-13 byl současný kapitán českého týmu Tomáš Berdych. V dobách Československa se přebírala trofej pro šampiony jen v roce 1980.
Po změně formátu Davisova poháru v roce 2019 startují Češi na finálovém turnaji počtvrté. V letech 2021 a 2024 skončili ve skupině, předloni padli ve čtvrtfinále s Austrálií.
Vítězové po změně formátu
2024 - Itálie
2023 - Itálie
2022 - Kanada
2021 - Rusko
2020 - nehrálo se
2019 - Španělsko
