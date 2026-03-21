Statistika snů. Tsitsipas po parádním výkonu znovu srazil hvězdného De Minaura
Tsitsipas – De Minaur 6:3, 7:6
Tsitsipas podal jeden ze svých nejlepších výkonů v posledních letech a na turnaji kategorie ATP Masters 1000 uspěl ve dvou setech. V utkání se mohl spolehnout především na kvalitní servis a zvládnuté klíčové momenty. Řecký tenista měl fantastickou úspěšnost 98 procent bodů po prvním podání (39/40) a odvrátil oba brejkboly, jimž čelil.
Po zápase připustil, že závěr duelu byl z jeho pohledu náročný. "V zápase byly momenty, které se pro mě opravdu vyvíjely dobře. Ke konci jsem pak byl hodně nervózní, trošku to na mě lehlo. Není snadné zvládat takové momenty a situace, zvlášť proti hráči, jako je Alex. Je to velmi těžký soupeř, výborně se pohybuje, dokáže do kurtu vrátit neuvěřitelné míče. Na každý bod jsem se tak musel hodně koncentrovat a vydřít ho," uvedl Tsitsipas.
K vynikajícímu výkonu na servisu dodal: „Mám z toho obrovskou radost. Přál bych si, aby se to dělo v každém zápase, ale to opravdu není možné. Kdybych si to dokázal udržet v každém zápase, byl bych nesmírně šťastný, nicméně jsem realista.“
Pro bývalou světovou trojku jde o první případ od čtvrtfinále v Monte Carlu v dubnu loňského roku, kdy na turnaji kategorie Masters 1000 zaznamenal dvě vítězství za sebou. V live žebříčku se zároveň posunul do elitní padesátky a aktuálně mu patří 48. místo.
Ve třetím kole čeká Tsitsipase další soupeř v podobě Arthura Filse. Francouz postoupil po vítězství nad Darwinem Blanchou 6:2, 6:3.
Výsledky mužské dvouhry na Masters v Miami
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
