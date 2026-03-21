Statistika snů. Tsitsipas po parádním výkonu znovu srazil hvězdného De Minaura

DNES, 09:30
Aktuality 11
ATP MIAMI – Stefanos Tsitsipas (27) navázal na své úspěšné výsledky proti Alexi de Minaurovi (27) a na Miami Open postoupil do třetího kola. Řecký tenista porazil pátého nasazeného Australana 6:3, 7:6 a vylepšil svou bilanci ve vzájemných zápasech na 12–1.
Profily hráčů
Tsitsipas Stefanos
De Minaur Alex
Stefanos Tsitsipas slaví postup do třetího kola (@ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Tsitsipas – De Minaur 6:3, 7:6

Tsitsipas podal jeden ze svých nejlepších výkonů v posledních letech a na turnaji kategorie ATP Masters 1000 uspěl ve dvou setech. V utkání se mohl spolehnout především na kvalitní servis a zvládnuté klíčové momenty. Řecký tenista měl fantastickou úspěšnost 98 procent bodů po prvním podání (39/40) a odvrátil oba brejkboly, jimž čelil.

Po zápase připustil, že závěr duelu byl z jeho pohledu náročný. "V zápase byly momenty, které se pro mě opravdu vyvíjely dobře. Ke konci jsem pak byl hodně nervózní, trošku to na mě lehlo. Není snadné zvládat takové momenty a situace, zvlášť proti hráči, jako je Alex. Je to velmi těžký soupeř, výborně se pohybuje, dokáže do kurtu vrátit neuvěřitelné míče. Na každý bod jsem se tak musel hodně koncentrovat a vydřít ho," uvedl Tsitsipas.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

K vynikajícímu výkonu na servisu dodal: „Mám z toho obrovskou radost. Přál bych si, aby se to dělo v každém zápase, ale to opravdu není možné. Kdybych si to dokázal udržet v každém zápase, byl bych nesmírně šťastný, nicméně jsem realista.

Pro bývalou světovou trojku jde o první případ od čtvrtfinále v Monte Carlu v dubnu loňského roku, kdy na turnaji kategorie Masters 1000 zaznamenal dvě vítězství za sebou. V live žebříčku se zároveň posunul do elitní padesátky a aktuálně mu patří 48. místo.

Ve třetím kole čeká Tsitsipase další soupeř v podobě Arthura Filse. Francouz postoupil po vítězství nad Darwinem Blanchou 6:2, 6:3.

Výsledky mužské dvouhry na Masters v Miami

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
George_Renel
21.03.2026 11:03
Každý má svého Andersona.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.03.2026 10:26
měl přítele na telefonu?
Reagovat
pantera1
21.03.2026 09:36
Adonis na sobě pracuje, to je dobře, skalp hvězdného klokana se cení .
Reagovat
PTP
21.03.2026 09:39
Každá trampota má svou mez.
Kde že nářky tvé jsou dnes?
Vždycky důvod máš žít dál.
Reagovat
pantera1
21.03.2026 09:52
Nevypadalo to s ním moc dobře, spíš špatně, už jsme nad ním někteří lámali hůl. A ani tahle výhra nemusí znamenat , že z něj bude zářící bolid na hvězdné obloze.
Reagovat
frenkie57
21.03.2026 10:16
Jenže bolid v atm. shoří, takže pro něj by bylo lepčejší, kdyby byl hvězdička blýskavá.
Reagovat
pantera1
21.03.2026 10:22
Já vím je to meteorit, ale je to takový hezký aspoň na chvíli.

Hvězdičko blýskavá
mám život svázaný s tvým,
Těžko tě získávám
lehko tě ztracim já vím
Reagovat
Nola
21.03.2026 09:49
jj, len by ma zaujimalo, cim je hviezdny ten behal...
asi sa poniektori redaktori stroja navstivit vesmir
Reagovat
pantera1
21.03.2026 09:55
Ve vesmíru se jede na plný obrátky, občas to prostřídá šutrologie a stavebnictví Medvědovi elitní moskevský betonář pristaně velmi dobre .
Reagovat
PTP
21.03.2026 10:01
Bodaj by sme aj my mali takých K*kotov!
Reagovat
pantera1
21.03.2026 10:24
Dneska jsi po ránu zvlášť jedovatý, jako štír .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Registrace nového uživatele

TOPlist