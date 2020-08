Stoprocentní úspěšnost Čechů! V sobotu na challengeru v Praze postoupili Forejtek, Lehečka i Vrbenský

Jonáš Forejtek v závěru pětiměsíční pauzy vyhrál domácí akce Macha Lake Open ve Starých Splavech, Moravia Open v Prostějově či si zahrál finále na Svijany Open v Liberci.



A svou rozehranost a formu dokázal 19letý český talent přenést i do prvního zápasu na profi okruhu, když na antukovém challengeru v Praze zdolal 6-4 2-6 6-4 hráče druhé světové stovky Nizozemce Botice Van de Zandschulpa.



"Byl to pro mě první ostrej zápas po tak dlouhý době, takže ze začátku jsme oba dělali hodně chyb. Soupeř mi pomohl vyhrát první set," komentoval Forejtek. "On hrál hodně útočně, takže já se ke své hře moc nedostal. Bylo to hlavně o něm. Já dnes hlavně špatně podával. Prvních pár turnajů bude pro všechny těžký. Doufám, že se rozehraju a bude to čím dál lepší," dodal.



O premiérový postup do 3. kola challengeru si 432. hráč světa Forejtek zahraje proti třetímu nasazenému Francouzi Pierru-Huguesi Herbertovi, jenž je aktuálně 71. singlistou a 19. deblistou světa.



"Aspoň se budu moct podívat jak hraje. Zkusím se na něj připravit. Uvidím, jak na tom bude, podle mě asi teď nic nehrál. Takže to pro něj bude taky těžký. Šance pro mě je, musím si věřit na každého. Budu se soustředit hlavně ně sebe," těší se Forejtek na duel s bývalým druhým deblistou světa.







Jiří Lehečka během pauzy odehrál bezmála tři desítky zápasů a také on na úvod challengeru v Praze využil své rozehranosti proti papírovému favoritovi. Osmnáctiletý Čech porazil 6-3 6-3 dvacetiletého Španěla Nicolu Kuhna a může se chystat na souboj se zkušeným Slovincem Blažem Rolou, jenž je bývalým hráčem elitní stovky.



Michael Vrbenský v květnu triumfoval na akci O pohár prezidenta ČTS a před dvěma týdny ovládl Svijany Open v Liberci, kde porazil Lehečku, Adama Pavláska či Forejtka. V Praze na Štvanici dvacetiletý Čech začal vítězstvím 7-5 7-5 nad Němcem Danielem Masúrem.



Příštím soupeřem Vrbenského bude šestnáctý nasazený Kanaďan Steven Diez.



Z českých tenistů se na Štvanici představí také druhý nasazený Jiří Veselý, Tomáš Macháč, Jan Šátral, Andrew Paulson, Lukáš Rosol a derby čeká Zdeňka Koláře s kvalifikantem Davidem Nouzou.



Největší hvězdou turnaje s dotací 135 tisíc eur je trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka. Ten má v prvním kole volný los a začít by mohl proti Rosolovi, pokud ten zvládne svůj úvodní duel s Rusem Romanem Safiullinem.

• CHALLENGER PRAHA / ŠTVANICE •

Česko, antuka, 137.560 dolarů

sobotní výsledky (15. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Forejtek (ČR) - Van de Zandschulp (Niz.) 6-4 2-6 6-4 Lehečka (ČR) - Kuhn (Šp.) 6-3 6-3 Vrbenský (ČR) - Masur (Něm.) 7-5 7-5