Stosurová na Australian Open odehrála poslední zápas kariéry

Osmatřicetiletá vítězka US Open z roku 2011 Samantha Stosurová dnes odehrála na Australian Open poslední zápas své kariéry. Bývalá světová jednička ve čtyřhře se rozloučila porážkou v 1. kole smíšené čtyřhry. S krajanem Matthewem Ebdenem podlehli chorvatsko-nizozemskému páru Nikola Mektič a Demi Schuursová 6:4, 3:6, 6:10.

"Těžko to slovy vyjádřit. Nemohu uvěřit, že celou tu cestu, kterou jsem si jako dítě vysnila, teď mohu ukončit doma mezi přáteli, rodinou a australskými fanoušky, kteří mě podporovali," řekla Stosurová na kurtu.

Rodačka z Brisbane oznámila plán ukončit kariéru pár dní před startem prvního grandslamového turnaje sezony. V Melbourne nastoupila také do dámské čtyřhry po boku Francouzky Alizé Cornetové. S ní prohrála v prvním kole s čínsko-tchajwanským párem Jang Čao-süan, Čchan Chao-čching.

Největší úspěch Stosurová zažila v roce 2011, kdy ve finále US Open porazila Američanku Serenu Williamsovou. Dalších sedm grandslamových titulů vybojovala ve čtyřhrách. V deblu triumfovala dvakrát i na Turnaji mistryň.

"Co mi nebude chybět? Balení raket a snaha dostat je do letadla. To bylo úplně nejhorší," uvedla s úsměvem vítězka devíti turnajů WTA ve dvouhře a 28 ve čtyřhře.