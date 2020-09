Strýcová a Krejčíková si v sychravé Paříži zajistily vzájemný souboj. Bouzková neudržela vedení

Barbora Strýcová vydřela v duelu s hráčkou z kvalifikace Varvarou Lepchenkovou výhru 7-5 6-2 za dvě hodiny a čtyři minuty. Úvodní zápas dvouhry na Roland Garros vyhrála při čtrnácté účasti teprve popáté.



"Vážím si výhry nesmírně a o to víc z toho důvodu, že jsem hrála proti soupeřce, která měla za sebou tři zápasy. Mám radost," řekla.



Na zápas v zimě a větru se mentálně připravovala celý den. "Nesmíte si to pustit do hlavy, jinak tomu rychle podlehnete. Podmínky nebyly jednoduché a bude to každý den. Přeci jen jsme na konci září," řekla Strýcová a dodala: "Zima je cítit, i když se hýbeme, ale i kdyby padaly trakaře, tak jsem odhodlaná nechat tam všechno."



V duelu o třetí kolo, v němž byla v Paříži dosud jen dvakrát, vyzve nejlepší deblistka světa bývalou nejlepší deblistku světa Barboru Krejčíkovou. "Bude to těžké. Má talent a je super hráčka. Budeme mít Češku ve třetím kole, snad to budu já," řekla Strýcová, 37. hráčka dvouhry WTA.



24letá Krejčíková si dnes poradila 6-3 7-5 se Srbkou Ninou Stojanovičovou a na druhý pokus si připsala výhru v hlavní soutěži French Open.



Jako první z českých tenistek vstoupila do odloženého French Open hraného v netradičním podzimním termínu Marie Bouzková, ale jako jediná v úvodní hrací den neuspěla.



Na druhý pokus usilovala o premiérovou výhru na pařížské antuce, vedení 6-4 a 2-1 proti 35leté Estonce Kaie Kanepiové ale neudržela a prohrála 6-4 4-6 2-6.



Tenistky na kurt nastoupily v zimních bundách, neboť v Paříži fouká silný vítr a pocitová teplota nepřesahuje 10 stupňů Celsia. Za takřka neustálého mrholení se pak dlouho dostávaly do provozní teploty a hledaly herní rytmus.



"Je velká zima, hodně jsem ji cítila. Moc ji nemám ráda, snažila jsem se být co nejvíc v teple," uvedla Bouzková, jež první game odehrála v teplákách. V první sadě se s těžkými podmínkami vyrovnala lépe než soupeřka.



"Ona se v tak extrémním počasí moc necítila a já si s tím poradila mnohem líp," přikývla. Postupně se ale počasí zlepšilo a obrátil se i vývoj utkání. "Ona začala hrát mnohem líp, hrála agresivně, šlapala do toho a nedělala chyby."



Do hry by se dnes měly dostat ještě Barbora Krejčíková se Srbkou Ninou Stojanovičovou a Barbora Strýcová s Američankou Varvarou Lepchenkovou.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

nedělní výsledky (27. 09. 2020) • Dvouhra žen - 1. kolo • Strýcová (32-ČR) - Lepchenková (USA) 7-5 6-2 Krejčíková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) 6-3 7-5 Kanepiová (Est.) - Bouzková (ČR) 4-6 6-4 6-2 Halepová (1-Rum.) - Sorribesová (Šp.) 6-4 6-0 Gauffová (USA) - Kontaová (9-Brit.) 6-3 6-3 Azarenková (10-Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6-1 6-2 Mertensová (16-Belg.) - Gasparjanová (Rus.) 6-2 6-3 Garciaová (Fr.) - Kontaveitová (17-Est.) 6-4 3-6 6-4 Sakkariová (20-Řec.) - Tomljanovicová (Austr.) 6-0 7-5 Putincevová (23-Kaz.) - Flipkensová (Belg.) 6-1 6-2 Gavrilovová (Austr.) - Jastremská (24-Ukr.) 6-4 6-3 Alexandrovová (27-Rus.) - Inglisová (Austr.) 6-3 6-3 Rachimovová (Rus.) - Rogersová (USA) 6-2 6-3 Sharmaová (Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6-3 2-6 7-5 Beguová (Rum.) - Teichmannová (Švýc.) 6-4 4-6 6-3 Sasnovičová (Běl.) - Friedsamová (Něm.) 6-2 2-6 6-3 Schmiedlová (SR) - V. Williamsová (USA) 6-4 6-4 Trevisanová (It.) - Giorgiová (It.) 7-5 3-0 skreč G. Podoroská (Arg.) - Minnenová (Belg.) 6-2 6-1 Bouchardová (Kan.) - Kalinská (Rus.) 6-4 6-4