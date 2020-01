Strýcová se Su-Wei Hsieh Australian Open neovládly. Podruhé Melbourne dobyly Babosová s Mladenovicovou

AUSTRALIAN OPEN - Barbora Strýcová a Su-Wei Hsieh skončily na Australian Open těsně pod vrcholem. Nejvýše nasazený česko-tchajwanský pár ve finále hladce prohrál s Timeou Babosovou a Kristinou Mladenovicovou, které navázaly na předloňský triumf a získaly třetí grandslamový titul. Francouzka se díky vítězství vrátí do čela světového žebříčku před Strýcovou.

Barbora Strýcová a Su-Wei Hsieh získaly šest společných titulů včetně grandslamové trofeje z loňského Wimbledonu. Letošní sezonu zahájily triumfem v Brisbane a při společné premiéře na Australian Open postoupily bez ztráty setu do finále.



Desátou výhru v řadě ale česko-tchajwanská dvojice přidat nedokázala. V boji o titul prohrály Strýcová se Su-Wei Hsieh drtivě 2-6 1-6 s druhou nasazenou maďarsko-francouzskou dvojicí Timea Babosová a Kristina Mladenovicová.



Třiatřicetileté Češce se finále v Rod Laver Areně nepovedlo. Ani jednou ze čtyř příležitostí si neudržela servis a více než jindy chybovala na síti i při returnech. Su-Wei Hsieh přišla o servis dvakrát a jednoznačné finále skončilo po hodině a dvanácti minutách. Mladenovicové s Babosovou podlehly stejně hladce jako loni ve finále Turnaje mistryň.



Babosové a Mladenovicové se na Australian Open nadmíru daří. Předloni zde získaly první společný grandslamový titul a loni prohrály až ve finále. Loni vyhrály také Roland Garros, na které Mladenovicová triumfovala také v roce 2016 s krajankou Caroline Garciaovou.







Strýcová v pondělí přijde o pozici deblové světové jedničky, kterou s krátkou pauzou drží od loňského triumfu na trávě v All England Clubu. Do čele žebříčku se vrátí Francouzka Mladenovicová.



Poslední českou vítězkou čtyřhry v Melbourne zůstává Lucie Šafářová, která uspěla před třemi lety s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.