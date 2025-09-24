Suverénní Krejčíková přejela oblíbenou ruskou soupeřku. V Pekingu vyhrála poprvé v kariéře
Krejčíková – Blinkovová 6:2, 6:2
Všechny tři předchozí vzájemné duely vyhrála Krejčíková, ten poslední před více než třemi roky na Livesport Prague Open. A neporazitelnost v rivalitě s Blinkovovou si dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře uhájila i po posledním střetnutí v prvním kole v Pekingu.
Krejčíková po většinu zápasu diktovala tempo hry a Blinkovová se jen marně bránila. V úvodní sadě ztratila česká tenistka jen dva gamy, nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě a po 33 minutách měla v zádech náskok setu.
Na začátku následujícího dějství naopak favorizovaná Krejčíková úplně vypadla z rytmu, dělala nevynucené chyby a prohrávala už 0:2 a 15:40. Blinkovové však nedovolila brejk potvrdit, relativně snadno otočila na 3:2, znovu nastolila dominanci a nakonec už své oblíbené soupeřce nepovolila ani jeden game.
Pro Krejčíkovou se jedná o premiérové vítězství na China Open. Na tisícovce v Pekingu se v minulosti představila jen v posledních dvou ročnících a neporazila Mirru Andrejevovou předloni ani Jaqueline Cristianovou loni.
Do letošní sezony vstoupila kvůli vleklému zranění zad v polovině května a pořádně se rozjela až v posledních týdnech. V závěru sezony letních severoamerických betonů uhrála osmifinále v Cincinnati a čtvrtfinále na US Open a do asijské tour vstoupila v Soulu, kde došla do čtvrtfinále dvouhry a ovládla s Kateřinou Siniakovou deblovou soutěž.
Také v dalším kole bude mít ruskou soupeřku, ovšem mnohem těžší. Vyzve totiž v posledních měsících skvěle hrající Alexandrovovou. Aktuální světová jedenáctka byla ve finále v Soulu kousek od skalpu Igy Šwiatekové a ve vzájemné bilanci s Krejčíkovou vede 3:2.
Krejčíková ve druhém kole doplnila nasazené krajanky Lindu Noskovou a loňskou finalistku Karolínu Muchovou, které mají na úvod volný los. Ve čtvrtek vstoupí do hlavní soutěže Siniaková.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře