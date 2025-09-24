Suverénní Krejčíková přejela oblíbenou ruskou soupeřku. V Pekingu vyhrála poprvé v kariéře

DNES, 12:25
Aktuality 4
WTA PEKING - Barbora Krejčíková (29) vstoupila do předposlední letošní akce série WTA 1000 naprosto suverénně. Dvojnásobná grandslamová šampionka porazila v Pekingu 6:2, 6:2 svou oblíbenou soupeřku Annu Blinkovovou (27) a připsala si své první kariérní vítězství v tomto dějišti. Také v dalším kole vyzve ruskou zástupkyni, a to světovou jedenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Blinkova Anna
Barbora Krejčíková začala na tisícovce v Pekingu suverénně (© ČTK / AP / Ahn Young-joon)

Krejčíková – Blinkovová 6:2, 6:2

Všechny tři předchozí vzájemné duely vyhrála Krejčíková, ten poslední před více než třemi roky na Livesport Prague Open. A neporazitelnost v rivalitě s Blinkovovou si dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře uhájila i po posledním střetnutí v prvním kole v Pekingu.

Krejčíková po většinu zápasu diktovala tempo hry a Blinkovová se jen marně bránila. V úvodní sadě ztratila česká tenistka jen dva gamy, nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě a po 33 minutách měla v zádech náskok setu.

Na začátku následujícího dějství naopak favorizovaná Krejčíková úplně vypadla z rytmu, dělala nevynucené chyby a prohrávala už 0:2 a 15:40. Blinkovové však nedovolila brejk potvrdit, relativně snadno otočila na 3:2, znovu nastolila dominanci a nakonec už své oblíbené soupeřce nepovolila ani jeden game.

Pro Krejčíkovou se jedná o premiérové vítězství na China Open. Na tisícovce v Pekingu se v minulosti představila jen v posledních dvou ročnících a neporazila Mirru Andrejevovou předloni ani Jaqueline Cristianovou loni.

Do letošní sezony vstoupila kvůli vleklému zranění zad v polovině května a pořádně se rozjela až v posledních týdnech. V závěru sezony letních severoamerických betonů uhrála osmifinále v Cincinnati a čtvrtfinále na US Open a do asijské tour vstoupila v Soulu, kde došla do čtvrtfinále dvouhry a ovládla s Kateřinou Siniakovou deblovou soutěž.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Také v dalším kole bude mít ruskou soupeřku, ovšem mnohem těžší. Vyzve totiž v posledních měsících skvěle hrající Alexandrovovou. Aktuální světová jedenáctka byla ve finále v Soulu kousek od skalpu Igy Šwiatekové a ve vzájemné bilanci s Krejčíkovou vede 3:2.

Krejčíková ve druhém kole doplnila nasazené krajanky Lindu Noskovou a loňskou finalistku Karolínu Muchovou, které mají na úvod volný los. Ve čtvrtek vstoupí do hlavní soutěže Siniaková.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
Otmar
24.09.2025 13:33
Kromě prvních dvou gamů 2.setu se Barbora báječně trénovala a hrála velmi dobře. Pravda, Blinkovová toho moc nepředvedla, ale alespoň to bylo v pohodě a bez nervů, jak nás Barbora často zkouší.
Reagovat
HAJ
24.09.2025 12:48
Dnes hrála Bára spolehlivě, nedělala moc nevynucených chyb
Reagovat
tommr
24.09.2025 12:37
Skoro se mi nechce věřit že Bára dneska v Pekingu vyhrála první zápas v kariéře. To má teda co napravovat. V příštím kole jí ale čeká Alexandrova takže bude nejspíš bita jako všechny naše hráčky které letos na Alexandrovou narazily ...
Reagovat
Fandina
24.09.2025 12:47
Má tam bilanci 1:2, takže to zase není až tak hrozné.
Reagovat

