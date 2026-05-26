Suverénní úvod královny Siniakové na French Open! S Townsendovou postoupily za 57 minut
Siniaková/Townsendová – Marčinková/Ružičová 6:1, 6:0
Ještě v první polovině května měly Siniaková s Townsendovou na kontě neskutečnou sérii 17 vítězství zahrnující tři po sobě jdoucí triumfy na Masters. Tato šňůra skončila nečekanou porážkou v semifinále v Římě, ale teď možná odstartovala další.
Královna deblového žebříčku Siniaková a světová dvojka Townsendová dle očekávání úspěšně zahájily letošní French Open. A to naprosto dominantním způsobem, když Marčinkovou a Ružičovou vyprovodily za pouhých 57 minut.
Byl to zápas na jednu bránu a favoritky se rozhodně nehodlaly na kurtu zbytečně zdržovat. Utkání trvalo pouhých 57 minut a soupeřky zapsaly jediný získaný game za stavu 0:2 v úvodním setu.
Siniaková s Townsendovou v poslední době ženské čtyřhře vládnou, nicméně na grandslamový titul čekají už přes rok. Naposledy se obě radovaly na loňském Australian Open a v Paříži obhajují loňské čtvrtfinále.
Pokud by Siniaková dokráčela v těchto dvou týdnech k trofeji pro šampionku, nebyl by to její první triumf v areálu Rolanda Garrose. V tomto dějišti hrála finále už třikrát a radovala se s Barborou Krejčíkovou v letech 2018 a 2021 i s Coco Gauffovou předloni.
Dalšími soupeřkami Siniakové s Townsendovou budou Emiliana Arangová s Ivou Jovicovou, nebo Kimberly Birrellová s Taliou Gibsonovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře