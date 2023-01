Světová jednička Alcaraz přijde o Australian Open. Při jednom z tréninků si zranil pravou nohu

Alcaraz má za sebou jednu z nejlepších sezón, kterou kdy někdo v náctiletém věku v historii tenisu předvedl. Nyní 19letý Španěl ovládl v uplynulém roce celkem pět turnajů včetně dvou Masters, získal první grandslamový titul a po triumfu na US Open se stal nejmladší mužskou světovou jedničkou a také nejmladším vítězem majorů po více než 16 letech.

Po prvenství ve Flushing Meadows však přišel propad formy a hlavně zdravotní potíže. Kvůli zranění břišního svalu vzdal čtvrtfinále na listopadovém Masters v Paříži a zmeškal debut na Turnaji mistrů i finálový turnaj Davis Cupu. Na kurty se vrátil na prosincové exhibici v Abú Zabí, kde uhrál tři gamy s Andrejem Rubljovem a jen o dva více s Casperem Ruudem.

I'd worked so hard to get to my best level for Australia but unfortunately I won't be able to play the Care A2+ Kooyong or the Australian Open. It's tough, but I have to be optimistic, recover and look forward. See you in 2024 @AustralianOpen ❤️