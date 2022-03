Světová jednička Bartyová v 25 letech nečekaně ukončila kariéru

Ostatní: její otec patří k Austrálcům, původním obyvatelům kontinentu, předci její matky pocházeli z Anglie; tenis začala hrát v pěti letech, v roce 2011 se po vítězství ve Wimbledonu stala juniorskou světovou dvojkou; na grandslamu si zahrála poprvé v 15 letech na Australian Open, kam se dostala na divokou kartu; tehdy se jí ujal bývalý australský tenista Jason Stoltenberg; v roce 2013 si poprvé zahrála za fedcupový tým, Austrálie tehdy podlehla v prvním kole českým tenistkám; o šest let později pomohla týmu do finále, kam se australské tenistky dostaly po 26 letech; v roce 2014 přerušila nadějnou tenisovou kariéru a vrhla se na kriket; "Bylo to nezvyklé, ale byla jsem obětí vlastního úspěchu. Všechno šlo moc rychle," řekla o svém rozhodnutí Bartyová; v roce 2015 hrála kriket za Brisbane Heat a patřila k nejlépe skórujícím hráčkám klubu; v roce 2016 se k tenisu vrátila a hned v následujícím roce vyhrála v Kuala Lumpuru první turnaj WTA; v roce 2019 triumfovala na Roland Garros, kde ve finále porazila Markétu Vondroušovou a v červnu téhož roku se poprvé stala světovou jedničkou; s výjimkou tří týdnů v srpnu 2019 první místo žebříčku dodnes neopustila; loni v lednu se vrátila na kurty po bezmála roční pauze zaviněné pandemií koronaviru a téměř vzápětí vyhrála turnaj v Melbourne, ale ve čtvrtfinále Australian Open nečekaně vypadla s Karolínou Muchovou; kvůli zranění odstoupila ve druhém kole z Roland Garros; loni ve Wimbledonu ve finále porazila Karolínu Plíškovou a stala se první australskou vítězkou od triumfu Evonne Goolagongové v roce 1980; na OH v Tokiu vypadla již v prvním kole, na US Open ve třetím; letos vyhrála turnaj v Adelaide a další grandslam, Australian Open, a to jako první domácí vítězka po 44 letech od Christine O'Neilové v roce 1978; na začátku března se kvůli únavě odhlásila z turnajů v Indian Wells a Miami; dnešní nečekané ukončení kariéry zdůvodnila dosažením všech vytyčených cílů a únavou ze života na okruhu WTA; je velkou fanynkou australského fotbalu, ragby a fotbalistů Manchesteru United.