Svitolinová a Murray se kvůli zranění odhlásili z generálky na US Open v Cincinnati

K očekávánému souboji tenisových maminek Eliny Svitolinové s Caroline Wozniackou v Cincinnati nedojde. Ukrajinka se před úvodním zápasem omluvila kvůli bolestem chodila, které ji trápí od jízdy do semifinále Wimbledonu. Přetrvávající zranění břišního svalu nepustí do generálky na US Open ani Brita Andyho Murrayho.