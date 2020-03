Svitolinová si v Monterrey poradila s Govorcovovou, nezaváhala ani dvojka Kontaová

Loňský rok zakončila Elina Svitolinová postupem do finále Turnaje mistryň, na začátku letošní sezony ale formu hledá. V roce 2020 vyhrála zatím jen osm zápasů, z toho byly jen tři výhry proti soupeřkám z Top 100. Členku elitní padesátky ještě neporazila.



Dostat se na vítěznou vlnu před velkými turnaji v Indian Wells a Miami se světová sedmička snaží tento týden na menší akci v mexickém Monterrey, kde zatím roli největší favoritky potvrzuje.



Po výhře nad 88. hráčkou světa Dankou Koviničovou nezaváhala ani proti 142. ženě žebříčku Olze Govorcovové. Bělorusku, která v součtu s kvalifikací a triumfem na předchozím turnaji ITF v americkém Nicholasville neprohrála osm utkání v řadě, přehrála 6-3 6-4.



"Snažila jsem se být neustále na nohách a rychle se pohybovat. myslím, že to byl klíč k tomu, abych se soustředila na každý bod," komentovala Svitolinová, jež si začíná získávat ztracené sebevědomí.



"Cítím se skvěle. Cítím se fit a dobře připravená na čtvrtfinále. Na každém zápase mi moc záleží. Snažím se být připravená na vše, co se mi připletete do cesty," uvedla pětadvacetiletá Ukrajinka, která získala svůj poslední titul na Turnaji mistryň 2018.







O první letošní semifinále si Svitolinová zahraje se sedmnáctiletou Leylah Fernandezovou. Kanadská teenagerka, jež si v sobotu v Acapulku zahrála poprvé ve finále turnaje WTA, už ve středu vyřadila Američanku Sloane Stephensovou. Proti Svitolinové bude usilovat o druhý skalp hráčky Top 10.



"Vím, že v této sezoně začíná hrát opravdu dobře. Má dobré údery. Pro mě bude důležité soustředit se na svou hru," prohlásila Svitolinová.



Druhá nasazená Britka Johanna Kontaová v prvním kole porazila na kurty se vracející Belgičanku Kim Clijstersovou a na čtvrtý pokus si připsala první letošní výhru. Ve čtvrtek na ni navázala, když si poradila 7-6 6-3 s Němkou Tatjanou Mariaovou.







O první semifinále od loňského Roland Garros si světová patnáctka Kontaová zahraje s osmnáctiletou Ruskou Anastasií Potapovovou. Ta ve druhém kole prohrávala 1-6, 3-5 a 0-40 se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou, všechny tři mečboly ale zlikvidovala a zvítězila 1-6 7-6 6-1.

• WTA INTERNATIONAL MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 275.000 dolarů

čtvrteční výsledky (05. 03. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Svitolinová (1-Ukr.) - Govorcovová (Běl.) 6-3 6-4 Kontaová (2-Brit.) - Mariaová (Něm.) 7-6(4) 6-3 Rusová (Niz.) - Davisová (10-USA) 7-5 6-0 Potapovová (Rus.) - Zidanšeková (Slovin.) 1-6 7-6(3) 6-1