Svitolinová zahájila misi pro Ukrajinu hladkou výhrou nad 'Ruskou' Potapovovou

Elina Svitolinová kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajině zvažovala odhlášení z turnaje WTA 250 v mexickém Monterrey, pokud by tenisové asociace nechaly ruské a běloruské tenisty reprezentovat své země. V den jejího prvního zápasu ale asociace oznámily výrazné sankce a ukrajinská tenistka se nakonec rozhodla nastoupit.



Hned v prvním kole navíc narazila na ruskou rodačku. Anastasii Potapovovou, jež musela hrát v roli neutrálního sportovce, přehrála v oblečení v ukrajinských barvách jednoznačně 6-2 6-1.



"Dnes to pro mě byl hodně výjimečný zápas. Jsem moc smutná, ale jsem ráda, že hraju. Můj úkol je spojit tenisovou komunitu, aby stála za Ukrajinou, protože co se tam děje, je hrozné," řekla Svitolinová se slzami v očích.







"Proto jsem tady. Proto hraji za svoji vlast a dělám všechno pro to, abych svoje postavení a možnosti využila k přesvědčení lidí k podpoře Ukrajiny," prohlásila světová patnáctka Svitolinová.



Dvojnásobná grandslamová semifinalistka a bývalá třetí hráčka světa se před pár dny rozhodla podpořit ukrajinskou armádu. Prize money z nadcházejících turnajů pošle na podporu obrany své země.



"Pošlu armádě všechny svoje odměny z turnajů," prohlásila Svitolinová a na Twitter napsala: "Jsem na misi."



Svitolinová, která svůj jediný start v Monterrey před dvěma lety proměnila v titul, si o postup do čtvrtfinále zahraje s Bulharkou Viktoriyou Tomovovou.