Bouzkové se v Mexiku stále daří, v Monterrey začala výhrou nad Erraniovou

Marie Bouzková si v neděli v Guadalajaře zahrála potřetí v kariéře ve finále turnaje WTA, ani tentokrát však na premiérový titul nedosáhla. V oblíbeném Mexiku ale ještě zůstává a startuje v Monterrey, kde si v roce 2020 zahrála své první finále.



Po loňské absenci se do Monterrey vrátila vítězstvím. Třiadvacetiletá Češka si poradila s bývalou světovou pětkou a finalistkou French Open 2012 Sarou Erraniovou, o jedenáct let starší Italku porazila 4-6 6-2 6-4.



Bouzková ztratila s Erraniovou, která si postup do hlavní soutěže vybojovala v kvalifikaci, úvodní set po hodinovém boji. V dalších dvou sadách se jí ale podařilo o zkušenější soupeřku přetlačit a po takřka dvou a půl hodině prošla do druhého kola.



Juniorská vítězka US Open z roku 2014 se o postup do čtvrtfinále utká s vítězkou duelu mezi třetí nasazenou Američankou Madison Keysovou a Petrou Martičovou z Chorvatska.



Na rozdíl od Bouzkové se v Monterrey nepředstaví její přemožitelka z Guadalajary Sloane Stephensová. Američanka, jež v neděli ukončila čtyřleté čekání na titul, se dnes odhlásila a do soutěže pustila náhradnici Soeno Mendezovou.



Nasazenou jedničkou je Elina Svitolinová, jež jediný start v roce 2020 proměnila v triumf. Letos se startem váhala, tenisové asociace ale oznámily sankce pro ruské a běloruské tenisty a Ukrajinka nakonec k zápasu prvního kola proti ruské rodačce Anastasii Potapovové nastoupí.

• WTA 250 MONTERREY •

Mexiko, tv. povrch, 239.477 dolarů

úterní výsledky (01. 03. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Bouzková (ČR) - Erraniová (It.) 4-6 6-2 6-4 Qinwen Zheng (Čína) - Bronzettiová (It.) 6-2 6-3 Qiang Wang (Čína) - Gálfiová (Maď.) 6-7(0) 6-1 6-4