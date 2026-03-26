Šwiateková a Fissette? Když je hráčka mentálně tam, kde je, nedá se moc poradit, říká legenda
Šwiateková a Fissette zahájili spolupráci v říjnu 2024. Po obtížném začátku v první polovině roku 2025 se jejich výsledky zlepšily, když polská tenistka ovládla Wimbledon, Cincinnati a Soul. V úvodu letošní sezony se jí však nepodařilo postoupit do semifinále na žádném ze čtyř turnajů, kterých se zúčastnila.
Obě strany se k ukončení spolupráce vyjádřily prostřednictvím sociálních sítí. Šwiateková uvedla, že se po "intenzivním období plném výzev a mnoha důležitých zkušeností" rozhodla vydat jinou cestou.
K situaci se vyjádřila také bývalá světová jednička Kim Clijstersová, která s Fissettem spolupracovala v letech 2009 až 2011. Podle ní nebyl vztah mezi hráčkou a trenérem zcela přirozený a již delší dobu v něm bylo patrné napětí. "Můj první pocit je takový… viděla jsem i některé interakce, které se odehrávaly na kurtu, a musím na Wiminu (Fissettovi) obhajobu říct, že když je hráčka mentálně tam, kde je, nedá se z lavičky moc poradit,“ uvedla Clijstersová.
Zároveň zdůraznila, že v některých situacích přesahuje řešení rámec čistě tenisových rad. "Je to mnohem složitější problematika. Nejde jen o to poradit hráčce, co má dělat na kurtu, je to mnohem hlubší," doplnila. V této souvislosti zmínila i zkušenost Aryny Sabalenkové, která v minulosti otevřeně hovořila o práci na vlastní mentální stránce. "Musíte se prostě změnit sama," citovala její přístup.
Clijstersová rovněž poukázala na rozdílné přístupy hráček a trenérů. "Wim je často velmi zaměřený na data. Já jsem byla velmi intuitivní hráčka, nechtěla jsem slyšet žádné statistiky," vysvětlila. Podle ní bylo možné už delší dobu sledovat určité problémy ve vzájemné spolupráci. "Bylo vidět, že už několik měsíců panovalo napětí a frustrace a že jejich vztah nebyl takový, jaký by měl být," uvedla.
Dalším faktorem mohl podle Belgičanky být i širší tým kolem Šwiatekové, včetně její psycholožky Darii Abramowiczové. Clijstersová naznačila, že přítomnost silné osobnosti zaměřené na mentální stránku může ovlivnit dynamiku týmu. "Myslím si, že není snadné pracovat v týmu, kde máte někoho zaměřeného na myšlení, kdo je vám velmi blízký a vždy k dispozici," uvedla. Zároveň dodala: „"Je to velmi intimní vztah, kde se musíte být schopni otevřeně vyjádřit, a to není vždy snadné."
Na závěr se vyjádřila i k trenérskému profilu Fissetteho. "Řekla bych, že možná není nejlepší technický trenér. Pokud hledáte někoho, kdo vám zásadně změní údery, pravděpodobně to není jeho nejsilnější stránka," uzavřela s tím, že jde o její osobní zkušenost z doby jejich spolupráce.
Zklamaná Šwiateková vyhodila trenéra. Polská hvězda řeší krizi a hledá jinou cestu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
"Bývalá světová jednička Iga Šwiateková (24) ukončila spolupráci s trenérem Wimem Fissettem (46) po necelém roce."
Někdo asi neumí počítat
1 rok a 5 měsíců, teda podle mě