Šwiateková o extrémních podmínkách v Cincinnati: Musíme to vydržet!
Po porážce v osmifinále v Montrealu s Clarou Tausonovou neztrácela Šwiateková čas a soustředila se na další Masters v Cincinnati. A daří se jí tady zatím výborně, když do této doby neztratila jediný set. Další výzvou pro rodačku z Varšavy bude semifinálový duel s Elenou Rybakinovou, která předtím přesvědčivě porazila Arynu Sabalenkovou.
"Byl to nejlepší zápas, jaký jsem tu zatím odehrála. Jsem ráda, že se s postupem turnaje zlepšuji," řekla Šwiateková po čtvrtfinále. "Byla jsem po celý zápas velmi agresivní, aktivní. Klíčem bylo to, že se mi povedlo v rozhodujících momentech najít to správné řešení. Právě tohle mi v některých mých posledních duelech nešlo."
Turnaj v Cincinnati prověřuje hráčky také fyzicky, zejména kvůli vysokým teplotám, které v Ohiu panují. Šwiateková se k tomu postavila s nadhledem:
"Myslím, že si všichni musíme být vědomi klimatických změn a snažit se co nejvíce pozitivně přispět k planetě. Mám ráda zápasy hrané brzy. Tyto teploty musíme vydržet; není to nemožné. Možná by nám mohli dát o pět sekund více na ručník a mít více času na nadechnutí, protože je to trochu těžší."
Teď na polskou superstar čeká další těžká zkouška v podobě kazašské tenistky Eleny Rybakinové. "Zápasy proti Eleně jsou vždycky maximálně intenzivní. Dá vám jen minimum šancí, o to náročnější to pro ní je. Podává velmi dobře, pohybuje se velmi dobře od základní čáry, zvláště vzhledem k její výšce. Skvěle pokrývá kurt. Musíte být všude včas, počkat si na svou šanci a beze zbytku ji využít. Jinak to bude velmi těžké.“
Šwiateková se s Rybakinovou už dvanáctkrát setkala, sedm zápasů vyhrála, včetně posledních čtyř duelů. Naposledy se obě hráčky potkaly na letošním French Open, kde po velkém boji zvítězila v osmifinále Polka 7:5 ve třetím setu.
Výsledky turnaje WTA Masters 1000 v Cincinnati
Rybakinová v Cincinnati smetla Sabalenkovou. V semifinále ji čeká další odveta proti Šwiatekové
