Rybakinová v Cincinnati smetla Sabalenkovou. V semifinále ji čeká další odveta proti Šwiatekové

WTA CINCINNATI - Jelena Rybakinová (26) ve čtvrtfinále tisícovky v Cincinnati zastavila Arynu Sabalenkovou (27). Ruská rodačka reprezentující Kazachstán zvítězila jasně 6:1, 6:4 a překazila světové jedničce obhajobu titulu. O finále se utká s turnajovou trojkou Igou Šwiatekovou (24), která bez větších problémů přehrála 6:3, 6:4 Annu Kalinskou (26) a v Ohiu postoupila do třetího semifinále v řadě.
Jelena Rybakinová potvrdila Aryně Sabalenkové jen pět her (@ Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Sabalenková – Rybakinová 1:6, 4:6

Jelena Rybakinová musela sice v první hře čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové odvracet brejkbol, podání si ale udržela a ve zbytku sady předvedla skvělou jízdu. Světové jedničce dvakrát sebrala servis. Set zakončila druhou čistou hrou na vlastním podání v řadě a pokaždé, když trefila to první do kurtu, byla stoprocentně úspěšná.

I ve druhé sadě šla do výhody brejku jako první světová desítka a náskok už si pohlídala. V osmě hře zvládla smazat dvě šance Bělorusky a o dva gamy později zápas po hodině a čtvrt ukončila. V Cincinnati tak stejně jako v nedávném Montrealu postoupila mezi čtyřku nejlepších a vylepšila si své zdejší maximum, kterým bylo dosud čtvrtfinále z roku 2022.

Rybakinová si proti Sabalenkové připsala rozhodně nejcennější výhru v sezoně a oplatila ji dva měsíce starou porážku z travnatého podniku v Berlíně, kde zahodila čtyři mečboly v řadě v tie-breaku rozhodujícího setu. Celkovou bilanci upravila na 5:7.

O finále si zahraje se Šwiatekovou, proti které se jí letos vůbec nedaří. Prohrála s ní všechny tři duely a na ten poslední nevzomíná ráda. Na French Open proti Polce vedla o set a brejk a nakonec podlehla 5:7 v závěrečné sadě. Má ji tak stejně jako Sabalenkové co vracet.

Šwiateková – Kalinská 6:3, 6:4

Iga Šwiateková v Cincinnati bez větších problémů přehrála 6:3, 6:4 Annu Kalinskou a po hodině a půl hry postoupila do třetího semifinále v Ohiu v řadě. Světová trojka a šampionka letošního Wimbledonu ve třech zápasech neztratila ani set.

Polka získala podání soupeřky už ve čtvrté hře a náskok brejku si podržela až do konce sady. Za stavu 5:2 ještě nevyužila dva setboly v řadě, následně však dějství dopodávala. Ve druhém setu sebrala Kalisnké podání hned dvakrát, poprvé ale brejk nepotvrdila. V devátém gamu se na přijmu dostala postupně k celkem čtyřem mečbolům, ani jeden však nevyužila. O hru později už zápas ukončila při vlastním servisu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková předvedla velice solidní výkon na servisu, po prvním podání ztratila jen pět míčků a po druhém vyhrála 63 % bodů. Nedařilo se jí při brejkbolech. Na returnu využila pouze tři z 11 šancí.

Kandinsky1
15.08.2025 21:56
Hezký
Reagovat
Liverpool22
15.08.2025 20:56
RYBKA smile dnes měla den a hrála fantasticky smile Aryna si ani neškrtla. Velká pochvala také pro Vukova, který vše vzal pevně do rukou, Rybku stále koučoval, povzbuzoval a vše najednou funguje smile
Reagovat
pantera1
15.08.2025 21:32
Teď ještě zvládnout Igu a může se podívat do finále . Mohla by vyhrát celý turnaj
Reagovat
Liverpool22
15.08.2025 21:37
Los má Rybka brutální, ale třeba jí to nakopne. Ve finále asi jedna z dvojice Coco či Jasmína což by měla zvládnout
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
15.08.2025 21:34
No právě Vukov je naprosto zásadní nejen pro tento zápas ale pro celý Jelenin progres. Myslím si, že bez něj By byla na prudce sestupném trendu a klidně že by nakonec mohla vypadnout z top 30 či něco takového. A s ním naopak klidně může vyhrát 1-2 další GS.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
15.08.2025 21:34
A třeba být i no.1.
Reagovat
Liverpool22
15.08.2025 21:42
Jo, jo souhlas. Dnes to bylo krásně vidět, kdy furt na Rybku mluvil. Já bych to asi nesnesl, ale Rybka asi tohle potřebuje - koučink cukru a biče. Prostě je mezi nima chemie, jiskření, doplňují se..........No uvidíme jak to bude dál smile
Reagovat
Davor1
15.08.2025 22:12
Bez neho by akurát tak zbierala zemiaky niekde na poli v Russku, ako jej to aj sám povedal.
Reagovat

