Rybakinová v Cincinnati smetla Sabalenkovou. V semifinále ji čeká další odveta proti Šwiatekové
Sabalenková – Rybakinová 1:6, 4:6
Jelena Rybakinová musela sice v první hře čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové odvracet brejkbol, podání si ale udržela a ve zbytku sady předvedla skvělou jízdu. Světové jedničce dvakrát sebrala servis. Set zakončila druhou čistou hrou na vlastním podání v řadě a pokaždé, když trefila to první do kurtu, byla stoprocentně úspěšná.
I ve druhé sadě šla do výhody brejku jako první světová desítka a náskok už si pohlídala. V osmě hře zvládla smazat dvě šance Bělorusky a o dva gamy později zápas po hodině a čtvrt ukončila. V Cincinnati tak stejně jako v nedávném Montrealu postoupila mezi čtyřku nejlepších a vylepšila si své zdejší maximum, kterým bylo dosud čtvrtfinále z roku 2022.
Rybakinová si proti Sabalenkové připsala rozhodně nejcennější výhru v sezoně a oplatila ji dva měsíce starou porážku z travnatého podniku v Berlíně, kde zahodila čtyři mečboly v řadě v tie-breaku rozhodujícího setu. Celkovou bilanci upravila na 5:7.
O finále si zahraje se Šwiatekovou, proti které se jí letos vůbec nedaří. Prohrála s ní všechny tři duely a na ten poslední nevzomíná ráda. Na French Open proti Polce vedla o set a brejk a nakonec podlehla 5:7 v závěrečné sadě. Má ji tak stejně jako Sabalenkové co vracet.
Šwiateková – Kalinská 6:3, 6:4
Iga Šwiateková v Cincinnati bez větších problémů přehrála 6:3, 6:4 Annu Kalinskou a po hodině a půl hry postoupila do třetího semifinále v Ohiu v řadě. Světová trojka a šampionka letošního Wimbledonu ve třech zápasech neztratila ani set.
Polka získala podání soupeřky už ve čtvrté hře a náskok brejku si podržela až do konce sady. Za stavu 5:2 ještě nevyužila dva setboly v řadě, následně však dějství dopodávala. Ve druhém setu sebrala Kalisnké podání hned dvakrát, poprvé ale brejk nepotvrdila. V devátém gamu se na přijmu dostala postupně k celkem čtyřem mečbolům, ani jeden však nevyužila. O hru později už zápas ukončila při vlastním servisu.
Šwiateková předvedla velice solidní výkon na servisu, po prvním podání ztratila jen pět míčků a po druhém vyhrála 63 % bodů. Nedařilo se jí při brejkbolech. Na returnu využila pouze tři z 11 šancí.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
