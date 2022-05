Šwiateková si v Římě poradila i s Azarenkovou a má 25. vítězství v řadě

Iga Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ovšem letos pod novým trenérem exceluje. Po semifinále v Adelaide a na Australian Open a překvapivé porážce v Dubaji s pozdější šampionkou Jelenou Ostapenkovou nenašla jedinou přemožitelku. Dvacetiletá Polka ovládla "tisícovky" v Dauhá, Indian Wells a Miami, v kvalifikačním utkání BJK Cupu ve dvou zápasech ztratila jediný game a ve Stuttgartu slavila svůj už sedmý triumf.

Na další si dělá zálusk na turnaji WTA 1000 v Římě, kde obhajuje titul. Po vynechání velké akce v Madridu si poradila s Elenou Gabrielou Ruseovou (6-3 6-0) i bývalou finalistkou Viktorií Azarenkovou (6-4 6-1) a svou neporazitelnost protáhla už na 25 utkání.

Skóre proti bývalé světové jedničce Azarenkové vypadá jednoznačně, nicméně dominantní výkon předvedla až ve druhé sadě, do které vstoupila ztraceným servisem. V úvodním dějství pustila o 12 let starší Bělorusku do vedení 3-0 se dvěma brejky, na podání odehrála 74 fiftýnů (Azarenková jen 30) a set urvala až po hodině a dvaceti minutách, ačkoli na servisu nevyužila čtyři setboly. Na postup potřebovala bez pár minut dvě hodiny.

Světovou jedničku ve čtvrtfinále čeká premiérový souboj s Biancou Andreescuovou. O rok starší Kanaďanka, která se nedávno vrátila po půlroční pauze, si v Římě zahraje své první čtvrtfinále od loňského května, kdy mezi nejlepší osmičku postoupila ve Štrasburku a hrála své premiérové antukové čtvrtfinále na hlavní tour. Bývalá světová čtyřka přehrála 6-4 6-4 loňskou semifinalistku Petru Martičovou a bude usilovat o první antukové semifinále.

Tennis players to win 25 consecutive matches since 2000:



✅ V. Williams

✅ S. Williams

✅ Henin

✅ Azarenka

✅ @iga_swiatek

✅ Federer

✅ Nadal

✅ Djokovic

Aryna Sabalenková zatím v Římě předvádí skvělé výkony a postupem do čtvrtfinále vylepšila své maximum na turnaji. Nasazená trojka po Shuai Zhang nedala šanci ani Jessice Pegulaové, finalistku z Madridu za hodinu a pár minut přehrála 6-1 6-4. V dalším kole se potká se svou poslední přemožitelkou Amandou Anisimovovou, nebo Danielle Collinsovou.

Jil Teichmannová si zahraje čtvrtfinále na druhém podniku WTA 1000 v řadě. Po semifinále v Madridu se dnes v Římě probojovala mezi nejlepší osmičku, když po třech hodinách zdolala 6-7(3) 6-3 7-5 Jelenu Rybakinovou, jež podávala na vítězství. Další soupeřku se Švýcarka dozví po skončení duelu mezi Darjou Kasatkinovou a nasazenou dvojkou Paulou Badosaovou.

Poslední čtvrtfinálovou dvojici budou tvořit lepší z utkání Julia Putincevová - Ons Džabúrová a Cori Gauffová - Maria Sakkariová.