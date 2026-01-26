Šwiateková v pohodovém tempu spláchla domácí senzaci a je ve čtvrtfinále

DNES, 11:05
AUSTRALIAN OPEN - V jednoznačnou záležitost proměnila osmifinálový duel na Australian Open Iga Šwiateková (24). Až 168. hráčku světa, domácí Maddison Inglisovou (28), vyprovodila z kurtu po jednoznačném průběhu 6:0, 6:3. O účast v semifinále si polská hvězda zahraje s Jelenou Rybakinovou (26).
Iga Šwiateková bez problémů prošla do čtvrtfinále (@ ČTK / AP / Mark Baker)

Inglisová – Šwiateková 0:6, 3:6

Domácí tenistka Inglisová prožila v Melbourne životní turnaj. Do osmifinálového souboje se Šwiatekovou se probila přes náročné kvalifikační boje, situaci jí pak ve třetím kole ulehčila Naomi Ósakaová, která do utkání nenastoupila.

Australanka do této doby zažila svůj životní turnaj také na Australian Open v roce 2022, kdy došla do třetího kola, jejím životním žebříčkovým maximem je pak 112. příčka z roku 2020.

A rozdíl v kvalitě obou tenistek byl patrný od prvních míčů. Šwiateková od počátku jasně diktovala tempo hry a první set ovládla jednoznačně 6:0. Australanka přesto bojovala o každý fiftýn, tři gamy v úvodním dějství musela šestinásobná grandslamová šampionka získat až přes shody.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Svůj první game domácí tenistka tak paradoxně získala až ve druhé hře druhé sady při podání Polky, následně ale znovu přišla o servis a nabrala ztrátu 1:4.

Rodačka z Perthu se za podpory domácích fanoušků pokoušela utkání alespoň zdramatizovat, na přesně a v pohodě hrající favoritku ale marně hledala zbraň. Dílčího úspěchu se Inglisová dočkala v šesté hře, kdy si poprvé v zápase vyhrála vlastní podání a snížila na rozdíl dvou gamů.

Už bez zábran hrající Australanka získala ještě třetí hru ve druhém setu, na více jí to ale nestačilo a po setech 6:0, 6:3 slavila bezproblémový postup mezi nejlepších osm Šwiateková.

"Soustředila jsem se především sama na sebe, abych měla dobrý pohyb na kurtu a zůstala soustředěná. To se mi vyplatilo. Jsem moc ráda, že jsem tady znovu ve čtvrtfinále. Musím ale přiznat, že se obávám horka, který tady má v dalších dnech být. Teploty kolem čtyřicítky, to bude hodně obtížné,"  říkala po zápase Polka, jejíž maximem v Melbourne jsou zatím dvě semifinálové účasti z let 2022 a 2025.

Její přístí soupeřka Rybakinová si podobně hladce poradila s přemožitelku Nikoly Bartůňkové zkušenou Belgičankou Elise Mertensovou, kterou smetla ve dvou setech 6:1, 6:3. Ve vzájemné bilanci vede Šwiateková těsně 6:5.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
