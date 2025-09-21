Šwiateková v Soulu po obratu vybojovala třetí letošní titul. S Alexandrovovou lépe zvládla koncovky

WTA SOUL - Iga Šwiateková (24) ve finále podniku WTA 500 v Soulu po obrovské bitvě přehrála Jekatěrinu Alexandrovovou (30), přestože snadno prohrála úvodní sadu a trápila se především na servisu. Ve druhém a třetím setu byla lepší v koncovkách a nakonec zvítězila po dvou a tři čtvrtě hodinách 1:6, 7:6, 7:5 a získala třetí letošní titul. Polka na turnaji potvrdila roli nasazené jedničky a vzájemnou bilanci s Ruskou upravila na 6:2.
Iga Šwiateková ve finále v Soulu přehrála Jekatěrinu Alexandrovovou (@ ČTK / AP / Ahn Young-joon / Profimedia)

Šwiateková – Alexandrovová 1:6, 7:6, 7:5

Šwiateková ve finále pětistovky v Soulu otočila duel s vítězkou z roku 2022 a nasazenou dvojkou Alexandrovovou a po dvou a tři čtvrtě hodinách hry vybojovala třetí letošní titul. S Ruskou vyhrála šestý z osmi vzájemných duelů. Díky titulu v žebříčku lehce odskočila Coco Gauffové, před kterou měla pouze minimální náskok.

Ruská hráčka byla v prvním setu jasně lepší. Třikrát získala podání Polky a nemusela čelit ani jednomu brejkbolu, pomohla si i čtyřmi esy a na prvním servisu ztratila jen čtyři míčky. Světová dvojka se trápila a dělala netradičně více nevynucených chyb než její soupeřka.

Hned na začátku druhé sady se Šwiatekové poprvé v zápase podařilo získat podání soupeřky. Náskok brejku však okamžitě ztratila. Do konce sady už si obě hráčky pohlídaly všechny své gamy na servisu a rozhodnout musel tie-break. V něm se rychle ujala vedení Polka a zkrácenou hru už dotáhla do vítězného konce. Srovnala tak na 1:1 na sety a poslala utkání do rozhodujícího dějství.

Ruskou tenistku však nezvládnutá koncovka nerozhodila a ve třetím dějství stále předváděla svůj agresivní tenis. Ve třetím gamu světové dvojce znovu sebrala servis a brejk hladce potvrdila. Šwiateková se na servisu trápila také kvůli dvojchybám, kterých měla v tu chvíli už 8. Stále však měla sílu o titul zabojovat a podařilo se jí srovnat na 3:3. V osmém gamu se Polka dostala ke dvěma brejkbolům, ani jeden však nevyužila. Další šance si vytvořila ve dvanácté hře, tentokrát už druhý brejkbol a zároveň mečbol využila.

Pro Šwiatekovou je Alexandrovová jednou z méně oblíbených protihráček, přestože ve vzájemné bilanci nyní vede 6:2. Prohrála s ní loni v Miami a před čtyřmi lety na turnaji v Melbourne. Na nedávném US Open s ní však ztratila pouhé čtyři hry.

Světová dvojka celý týden hrála naprosto suverénně a cestou do finále ztratila ve třech zápasech pouhých 10 gamů. Jednoznačně přejela Rumunku Soranu Cirsteaovou, Barboru Krejčíkovou i Australanku Mayu Jointovou, posledním dvě soupeřkám navíc nadělila kanára. To Alexandrovová už v úvodním zápase musela otáčet z 0:1 na sety proti Lois Boissonové, další dvě utkání však zvládla bez větších potíží a potvrdila pozici turnajové dvojky.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Polce se v první polovině sezony nedařilo tolik jak je u ní zvykem a zklamáním pro ní musela být především antuková část roku. Vše se však změnilo s přechodem na trávu, nejdříve si zahrála první finále sezony v Bad Homburgu a poté poprvé v kariéře ovládla slavný Wimbledon. Další titul přidala na tisícovce v Cincinnati a asijskou tour začala třetím letošním triumfem.

Alien
21.09.2025 13:37
Ida byla opět bezkonkurenční a zaslouženě bere další titul! Ohromná gratulace!
Alien
21.09.2025 13:38
Iga! Promiňte.
PTP
21.09.2025 13:39
Ida už má zmeškáno.
jackiec
21.09.2025 13:29
Paráda 1ga, očekávaný titul, všichni jsme to čekali a fandili ti, už brzy budeš na trůně
Mantra
21.09.2025 13:26
Ekaterina je na tom dost dobře
com
21.09.2025 13:17
Iguška skvěle
